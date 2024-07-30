У “Дії” тепер можна отримати військово-обліковий документ з QR-кодом

Мінцифри стверджує, що документ має таку саму юридичну силу, як паперовий.

Тепер військово-обліковий документ з Реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів можна отримати на порталі Дія – без візитів до установ та черг. Про це повідомляє Мінцифри.

Відомство стверджує, що документ має таку саму юридичну силу, як паперовий, тож його можна використовувати в будь-яких життєвих обставинах – від працевлаштування до проходження перевірки на блокпості.

На документі є QR-код – за ним перевірятимуть дійсність документа та інформацію з реєстру Оберіг, наприклад про бронювання. Документ сформується, якщо в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів є вся необхідна інформація про людину.

Як отримати військово-обліковий документ: авторизуйтесь на порталі “Дія” за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), виберіть сервіс Військово-обліковий документ, натисніть “Подати заяву”, підпишіть заяву електронним підписом.

Документ протягом 10 хвилин зʼявиться в кабінет громадянина на порталі “Дія”.