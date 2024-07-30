Понад 1700 вогнеборців ДСНС та більш як 400 одиниць техніки залучалися протягом минулої доби до гасіння пожеж у природних екосистемах України

Всього виникло 357 осередків загоряння, загальною площею 224,8 га. Найбільше на території Дніпропетровської області – 79, загальною площею 70,38 га: горіла суха рослинність, ліс та сміття.

У трійці «лідерів» також Київська – 62 (14,25 га) та Одеська – 38 (14,52 га) області.

Рятувальники ДСНС продовжують приборкувати вогонь по всій країні. Через спеку, особливо у вітряну погоду, значно зростає загроза виникнення займань в екосистемах.