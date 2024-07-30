На посаду освітнього омбудсмена претендують 17 кандидатів.
Про це свідчать результати засідання конкурсної комісії Міністерства освіти і науки, передає "Інтерфакс-Україна".
Документи від претендентів на вакантну посаду освітнього омбудсмена приймали протягом 14 календарних днів (із 15 липня до 28 липня). 29 липня відбулося засідання комісії з відбору претендентів .
"За результатами роботи комісії до участі у відборі на посаду освітнього омбудсмена було допущено 17 претендентів", - йдеться в повідомленні.
Інститут освітнього омбудсмена в Україні.
- У червні 2018 року Кабінет міністрів схвалив створення з 1 січня 2019 року служби освітнього омбудсмена.
- У серпні 2019 року на цю посаду було призначено директора київської спеціалізованої школи №148 Сергія Горбачова. Він став першим освітнім омбудсменом в Україні.
- 15 липня 2024 року Міносвіти оголосило процес відбору кандидатів на посаду освітнього омбудсмена.
- Ще в 2015 році тодішній прем'єр Арсеній Яценюк заявляв, що Україні потрібен освітній омбудсмен (уповноважений з прав людини у сфері освіти).