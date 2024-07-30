На посаду освітнього омбудсмена претендують 17 кандидатів.

Про це свідчать результати засідання конкурсної комісії Міністерства освіти і науки, передає "Інтерфакс-Україна".

Документи від претендентів на вакантну посаду освітнього омбудсмена приймали протягом 14 календарних днів (із 15 липня до 28 липня). 29 липня відбулося засідання комісії з відбору претендентів .

"За результатами роботи комісії до участі у відборі на посаду освітнього омбудсмена було допущено 17 претендентів", - йдеться в повідомленні.

Інститут освітнього омбудсмена в Україні.