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На посаду освітнього омбудсмена претендують 17 кандидатів

29 липня відбулося засідання комісії з відбору претендентів.

На посаду освітнього омбудсмена претендують 17 кандидатів
Фото: mon.gov.ua

На посаду освітнього омбудсмена претендують 17 кандидатів.

Про це свідчать результати засідання конкурсної комісії Міністерства освіти і науки, передає "Інтерфакс-Україна".

Документи від претендентів на вакантну посаду освітнього омбудсмена приймали протягом 14 календарних днів (із 15 липня до 28 липня). 29 липня відбулося засідання комісії з відбору претендентів .

"За результатами роботи комісії до участі у відборі на посаду освітнього омбудсмена було допущено 17 претендентів", - йдеться в повідомленні.

Інститут освітнього омбудсмена в Україні.

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