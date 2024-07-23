Міносвіти оновило предмет “Захист України”: передбачені симулятори управління дронами та стрілецькі тренажери

Зокрема, учні більше дізнаються про інноваційні технології, інформаційну безпеку та домедичну допомогу.

Розроблено проєкт модельної навчальної програми “Захист України” для 10–11 класів закладів загальної середньої освіти, повідомляє Міносвіти.

Зазначається, що ця програма є ключовим елементом комплексного оновлення предмета, спрямованого на формування в молоді національної ідентичності та навичок для захисту власного життя. Програма має отримати гриф «Рекомендовано» за результатами експертизи та відповідний наказ до затвердження від МОН.

Оновлений проєкт програми «Захист України» відображає реалії та виклики, з якими стикається наша держава, розроблено з урахуванням досвіду та рекомендацій провідних експертів у сфері оборони, громадських організацій та освітян.

Проєкт програми передбачає єдиний зміст для всього учнівства, незалежно від статі, що сприяє рівним можливостям у набутті важливих навичок. Зміст предмета охоплює широкий спектр тем, актуальних для розуміння сучасного світу, зокрема інноваційні технології, інформаційну безпеку та домедичну допомогу.

«Сьогодні наше завдання — підготувати молодь до викликів сучасного світу, який стрімко змінюється. Ми прагнемо розвивати в підлітків критичне мислення, вміння адаптуватися та реагувати. Оновлення програми предмета «Захист України» спрямовано на формування важливих життєвих навичок: від надання першої допомоги до розуміння сучасних технологій. Ми надаємо особливу увагу розвитку громадянської свідомості та системи цінностей, які допоможуть нашим дітям стати відповідальними членами суспільства. Цей предмет про можливості. Про те, як бути готовим до різних життєвих ситуацій, допомагати собі та іншим, як бути активним громадянином своєї країни», — зазначає Оксен Лісовий, міністр освіти і науки України.

У 10 класі учні вивчатимуть основи національної безпеки та оборони України, знайомитимуться із принципами управління та планування, вивчатимуть озброєння та військову техніку. Значну увагу надають практичним навичкам: орієнтуванню на місцевості, основам інженерної фортифікації, стрілецькій підготовці.

Програма 11 класу фокусується на розвитку військових технологій, особливостях інформаційної безпеки, поглибленні знань з домедичної допомоги. Важливим аспектом є вивчення методів захисту цивільного населення в кризових умовах, можливостей і способів оборони України.

Наповнення кожного модуля сформовано на основі консультацій та обговорень з експертами та десятками таких організацій, як Victory Drones, ГО «Військова школа «Боривітер», БФ «Солом’янські котики», Всеукраїнська рада реанімації, OSINT-агенція «Molfar» тощо.

Інноваційні підходи до навчання оновленого предмета:

Оновлена програма з акцентом на практичних навичках. Навчальний день раз на місяць, щоб глибше зануритися в матеріал та ефективніше відпрацьовувати практичні навички. Для цього створюють спеціально обладнані осередки, де учні зможуть практикувати набуті знання на новому технічному обладнанні. Сучасне обладнання — осередки будуть оснащені комп'ютерними симуляторами управління дронами, інтерактивними лазерними стрілецькими тренажерами та інструментами для опанування правил домедичної допомоги. Підготовка вчителів — уже понад 100 тренерів пройшли навчання та матимуть змогу передавати знання вчителям з регіонів, підвищуючи їхню кваліфікацію. Це дасть змогу ефективно викладати за новою програмою та застосовувати сучасні педагогічні підходи.

Ключовий акцент проєкту — на практичній підготовці. Кожен модуль передбачає засвоєння і відпрацювання конкретних навичок з керування дронами, інформаційної безпеки, навігації, розвідки на основі відкритих джерел (OSINT), стресо- та психологічної стійкості.

Для закріплення відпрацювання практичних умінь та навичок обов’язкове проведення навчально-польових зборів або тренінгових занять. Під час реалізації програми можливе використання таких форм освітньої діяльності, як навчальні екскурсії, проєкти, ігри тощо.

Із текстом проєкту програми можна ознайомитися за посиланням.