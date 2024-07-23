Головне за ніч та ранок вівторка, 23 липня: 155 боєзіткнень, обстріл Очакова, вибухи в Севастополі

Нічна повітряна атака, 155 бойових зіткнень , бої на Покровському та Краматорському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

На світанку 23 липня через ворожий обстріл Очакова Миколаївської області постраждали четверо людей, серед них і двоє підлітків, повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Він зазначив, що ворожий обстріл Очакова відбувся о 05:35. Наразі відомо про чотирьох постраждалих, серед них – хлопець 17 та дівчина 15 років. Стан потерпілих середньої тяжкості. Їм надається вся необхідна медична допомога.

Також пошкоджено багатоквартирний будинок.

У ніч на 23 липня 2024 року окупанти атакували територію України керованою авіаційною ракетою Х-69 та 8-ма ударними БпЛА типу "Shahed".

Ворог атакував Сумщину із повітряного простору Курської області, що в Росії, повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Протиповітряною обороною збито 7 ворожих ударних БпЛА «Shahed – 131/136». Внаслідок активної протидії ворожа керована авіаційна ракета Х-69 не досягла своєї цілі.

До відбиття повітряного нападу залучались підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних Сил.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби зафіксовано 155 бойових зіткнень. Росія завдала трьох ракетних ударів (три ракети), 96 авіаударів (132 КАБи), здійснила понад 4400 обстрілів (105 – із реактивних систем залпового вогню).

На Харківському напрямку росіяни десять разів атакували позиції захисників у районі населених пунктів Глибоке і Вовчанськ, повідомив речник Генштабу Дмитро Гуцуляк.

На Краматорському напрямку ворог 30 разів вів штурмові дії в районі Бондарного, Міньківки, Васюківки, Григорівки, Калинівки, Часового Яру, Білої Гори, Іванівського, Богданівки, Кліщіївки та Андріївки.

На Покровському захисники відбили 43 штурмові дії окупантів у районі населених пунктів Пантелеймонівка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Іванівка, Тимофіївнка, Лозовацьке, Прогрес, Новоселівка Перша, Вовче, Уманське і Калинове. Найбільша концентрація атак – поблизу Новоолександрівки.

На Курахівському Сили оборони відбили 17 атак біля Красногорівки, Георгіївки і Парасковіївки.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1220 солдатів російської армії, 57 ворожих артилерійських систем та 1 засіб ППО. Загальні бойові втрати особового складу противника з 24.02.22 по 23.07.24 орієнтовно склали 568 980.

Про інші втрати ворога – в новині.

У Севастополі вночі було гучно: дрони атакували мис Фіолент, де росіяни часто розміщують пускові установки балістичних систем та батареї ППО.

За повідомленням місцевого "губернатора", безпілотників прилетіло щонайменше 15. Чиновник-окупант заявив, що всі вони були знищені або подавлені засобами радіоелектронної боротьби, а в місті нібито не було руйнувань. Хоча в тому ж повідомленні сам визнав, що падіння уламків призвели до "невеликих пошкоджень".

Білий дім на своєму сайті оприлюднив підписаний Джо Байденом меморандум щодо делегування певних функцій та влади, передбачених законом "Про відновлення економічного добробуту та можливостей для українців".

Відповідно до документа, президент США передав повноваження щодо деяких пунктів закону міністерці фінансів Джанет Єллен та очільнику Державного департаменту США Ентоні Блінкену.

Акт "Про відновлення добробуту", серед іншого, містить положення щодо можливої конфіскації заморожених російських активів на користь України.

Причину неможливості для Байдена продовжувати користуватися повноваженнями щодо документа Білий дім не вказує. Меморандум з'явився на тлі чуток про те, що глава держави перебуває у стані, який може змусити його подати у відставку.

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