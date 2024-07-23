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Байден передав низку повноважень щодо підтримки України іншим чиновникам

Президент США дає ще більше приводів для чуток про хворобу і відставку.

Байден передав низку повноважень щодо підтримки України іншим чиновникам
Джо Байден
Фото: EPA/UPG

Білий дім на своєму сайті оприлюднив підписаний Джо Байденом меморандум щодо делегування певних функцій та влади, передбачених законом "Про відновлення економічного добробуту та можливостей для українців". 

Відповідно до документа, президент США передав повноваження щодо деяких пунктів закону міністерці фінансів Джанет Єллен та очільнику Державного департаменту США Ентоні Блінкену

Акт "Про відновлення добробуту", серед іншого, містить положення щодо можливої конфіскації заморожених російських активів на користь України.

Причину неможливості для Байдена продовжувати користуватися повноваженнями щодо документа Білий дім не вказує. Меморандум з'явився на тлі чуток про те, що глава держави перебуває у стані, який може змусити його подати у відставку. 

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