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"Антонов" підписав з "Boeing" угоду про безпілотники

Дві компанії-розробники авіаційних систем співпрацюватимуть у сфері БПЛА.

"Антонов" підписав з "Boeing" угоду про безпілотники
Фото: defence-ua.com

Українська компанія "Антонов" та американський виробник авіаційної техніки "Boeing" підписали попередню угоду щодо співпраці у сфері безпілотних апаратів для посилення української оборонної галузі. 

Як пише портал Breaking Defense, меморандум про взаєморозуміння було представлено під час авіасалону у британському Фарнборо. Він передбачає навчання, логістичну підтримку та технічне обслуговування дронів на кшталт ScanEagle, які розробляє "Boeing", а також відкриває можливість для "Антонова" надавати американським колегам інженерну підтримку. 

Гендиректор "Антонова" Євген Гаврилов заявив, що угода дозволить компанії "впровадити найновіші та найефективніші рішення" та у майбутньому займатися спільними з "Boeing" проєктами аерокосмічного та оборонного характеру. 

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