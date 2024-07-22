Росіяни атакували Нікопольщину дронами та артилерією

Російські війська сьогодні, 22 липня, завдали більше 15 ударів по Дніпропетровській області.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Окупанти атакували дронами-камікадзе та артилерією Нікополь, Марганецьку, Покровську, Червоногригорівську, Мирівську громади.
Внаслідок російських обстрілів Дніпропетровщини постраждали п’ятеро людей.
Також обстрілами були пошкоджені 2 п’ятиповерхівки, з десяток приватних будинків, 2 господарські споруди, автомобілі, магазини, кіоск, лабораторія, приватні і комунальне підприємства. Крім того, обстрілом зачепило лінії електропередач.
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Вчора ворог 5 разів обстріляв Нікопольський район з артилерії і 6 разів цілив по району безпілотниками-камікадзе. Ворожі атаки на собі відчули Нікополь, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська та Мирівська громади.
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Постраждала 89-річна жінка. Вона отримала осколкові поранення. Госпіталізована в стані середньої тяжкості.