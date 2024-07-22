Росіяни атакували Нікопольщину дронами та артилерією

Російські війська сьогодні, 22 липня, завдали більше 15 ударів по Дніпропетровській області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Окупанти атакували дронами-камікадзе та артилерією Нікополь, Марганецьку, Покровську, Червоногригорівську, Мирівську громади.

Внаслідок російських обстрілів Дніпропетровщини постраждали п’ятеро людей.

Також обстрілами були пошкоджені 2 п’ятиповерхівки, з десяток приватних будинків, 2 господарські споруди, автомобілі, магазини, кіоск, лабораторія, приватні і комунальне підприємства. Крім того, обстрілом зачепило лінії електропередач.