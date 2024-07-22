Похорон Ірини Фаріон відбудеться у понеділок
Похорон Ірини Фаріон відбудеться у понеділок
“Слуги” досі вагаються, чи підтримувати заборону УПЦ МП, 70 нардепів погрожують демаршем, - джерела
“Слуги” досі вагаються, чи підтримувати заборону УПЦ МП, 70 нардепів погрожують демаршем, - джерела
Орлиця і гієни. Чим відома Ірина Фаріон
Орлиця і гієни. Чим відома Ірина Фаріон
У Гарнізонному храмі Львова розпочався парастас за Іриною Фаріон
У Гарнізонному храмі Львова розпочався парастас за Іриною Фаріон
У Києві знесли історичний "будинок Євменія Зеленського". Міністр культури назвав це “цинічним порушенням закону”
У Києві знесли історичний "будинок Євменія Зеленського". Міністр культури назвав це “цинічним порушенням закону”
У Києві через обрив тросу на атракціоні у Дніпро впав хлопець. Його пошуки продовжать у понеділок (оновлено)
У Києві через обрив тросу на атракціоні у Дніпро впав хлопець. Його пошуки продовжать у понеділок (оновлено)
В Іспанії відбулася численна акція протесту проти туризму
В Іспанії відбулася численна акція протесту проти туризму
Інциденти на АЕС: покращення в енергетиці відкладається?
Інциденти на АЕС: покращення в енергетиці відкладається?
Лікар-невропатолог Юрій Фломін: «Що буде з мозком у 70 років, залежить від того, що відбувається в 45–55»
Лікар-невропатолог Юрій Фломін: «Що буде з мозком у 70 років, залежить від того, що відбувається в 45–55»
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували Нікопольщину дронами та артилерією

Внаслідок атак РФ постраждали п’ятеро людей.

Росіяни атакували Нікопольщину дронами та артилерією
Наслідки російського обстрілу Нікопольщини 22 липня 2024 року
Фото: Сергій Лисак

Російські війська сьогодні, 22 липня, завдали більше 15 ударів по Дніпропетровській області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Окупанти атакували дронами-камікадзе та артилерією Нікополь, Марганецьку, Покровську, Червоногригорівську, Мирівську громади. 

Внаслідок російських обстрілів Дніпропетровщини постраждали п’ятеро людей.  

Підписуйтесь на наш Google News

Також обстрілами були пошкоджені 2 п’ятиповерхівки, з десяток приватних будинків, 2 господарські споруди, автомобілі, магазини, кіоск, лабораторія, приватні і комунальне підприємства. Крім того, обстрілом зачепило лінії електропередач.

  • Вчора ворог 5 разів обстріляв Нікопольський район з артилерії і 6 разів цілив по району безпілотниками-камікадзе. Ворожі атаки на собі відчули Нікополь, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська та Мирівська громади.

  • Постраждала 89-річна жінка. Вона отримала осколкові поранення. Госпіталізована в стані середньої тяжкості. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies