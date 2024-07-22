"Це для нас і оборонна підтримка, це для нас і фінанси, і гуманітарна взаємодія", - сказав глава держави.

Україна підпише ще чотири безпекові угоди з іншими державами.

Про це у вечірньому відеозверненні 22 липня повідомив Президент Володимир Зеленський.

"Наша команда готує ще чотири нові безпекові угоди для України. Вже найближчим часом ми розпочнемо перемовини й маємо доволі оперативно підготувати документи до підписання. Це для нас і оборонна підтримка, це для нас і фінанси, і гуманітарна взаємодія. Вже тоді буде майже 30 таких угод із нашими партнерами", - сказав глава держави.

Зеленський зауважив, що "ми ставили собі завдання, щоб це були різні країни – не лише країни НАТО".

"Але всі – однаково готові допомагати нам у захисті спільних цінностей. І це буде. Хоч би що відбувалось у світі, нам потрібні свої інструменти для підтримки наших людей, для підтримки нашої держави, свої безпекові домовленості, які працюватимуть за будь-яких умов", - додав Президент.