Унаслідок чергового обстрілу Нікопольщини постраждали 5 осіб

У Нікопольському районі Дніпропетровської області під час артобстрілу росіян постраждали 5 людей.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

37-річний чоловік госпіталізований в стані середньої тяжкості.

Решта – лікуватиметься амбулаторно. Це жінки 65 та 34 років і чоловіки – 32 і 36.

Окрім того, пошкоджено п’ятиповерхівки, авто, хлібний кіоск та приватні підприємства.