Унаслідок чергового обстрілу Нікопольщини постраждали 5 осіб

У Нікопольському районі Дніпропетровської області під час артобстрілу росіян постраждали 5 людей.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
37-річний чоловік госпіталізований в стані середньої тяжкості.
Решта – лікуватиметься амбулаторно. Це жінки 65 та 34 років і чоловіки – 32 і 36.
Окрім того, пошкоджено п’ятиповерхівки, авто, хлібний кіоск та приватні підприємства.
- Вчора ворог 5 разів обстріляв Нікопольський район з артилерії і 6 разів цілив по району безпілотниками-камікадзе. Ворожі атаки на собі відчули Нікополь, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська та Мирівська громади.
- Постраждала 89-річна жінка. Вона отримала осколкові поранення. Госпіталізована в стані середньої тяжкості.