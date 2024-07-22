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Унаслідок чергового обстрілу Нікопольщини постраждали 5 осіб

37-річний чоловік госпіталізований в стані середньої тяжкості. 

Унаслідок чергового обстрілу Нікопольщини постраждали 5 осіб
Фото: Facebook Сергія Лисака

У Нікопольському районі Дніпропетровської області під час артобстрілу росіян постраждали 5 людей. 

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

37-річний чоловік госпіталізований в стані середньої тяжкості. 

Решта – лікуватиметься амбулаторно. Це жінки 65 та 34 років і чоловіки – 32 і 36.

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Окрім того, пошкоджено п’ятиповерхівки, авто, хлібний кіоск та приватні підприємства.

  • Вчора ворог 5 разів обстріляв Нікопольський район з артилерії і 6 разів цілив по району безпілотниками-камікадзе. Ворожі атаки на собі відчули Нікополь, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська та Мирівська громади.
  • Постраждала 89-річна жінка. Вона отримала осколкові поранення. Госпіталізована в стані середньої тяжкості. 
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