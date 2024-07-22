Київ вимагатиме відбудувати знищену історичну садибу "у вигляді, як була"

Київ позиватиметься до забудовника, який зніс історичну садибу на вулиці Кониського, 22. Також позиватимуться до власників будівлі.

Місто вимагатиме заново відбудувати садибу "в тому вигляді, який вона мала". Київський мер Віталій Кличко повідомив у Telegram, що землю під садибою Зеленських місто не передавало власнику будівлі.

"Що свідчить про незаконне використання земельної ділянки для будь-яких робіт. Тому встановлення будь-яких парканів навколо ділянки, заїзд будь-якої будівельної техніки є незаконним", – написав мер.

Кличко вважає, що правоохоронці повинні оприлюднити всіх людей, які причетні до знищення садиби.

Знесення будівлі

Знищений маєток зведений у XIX столітті й був відомий як будинок Євменія Зеленського. Візуально будівля була у доброму стані, але на її місці хотіли побудувати ЖК, та ще й названий на честь російського письменника Тургенєва – за колишньою назвою вулиці.

Знесення будівлі відбулося 19 липня. Садиба юридичного статусу пам'ятки не мала, як і статусу щойно виявленого об'єкта культурної спадщини, повідомив в.о. міністра культури Карандєєв. Однак, за даними Історико-архітектурного опорного плану міста Києва, будинок розташований в історичному ареалі і визнаний значною історичною будівлею під назвою "Садибний житловий будинок" другої половини ХІХ ст. Такий статус повинен був би захистити будинок від зносу.

Обурення у зв'язку зі знищенням чергової історичної будівлі кияни висловили на мітингу під КМДА. Міська ж влада шукає відповідальних за інцидент деінде: знесення садиби Кличко назвав "цинічною провокацією" і порадив мітингарям іти не до нього, а до Верховної Ради та уряду. Карандєєв натомість пояснив, що садибу Зеленського до реєстру пам'яток не внесли лише з однієї причини: КМДА не подала необхідну документацію.