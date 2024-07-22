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Ворог вдарив по Костянтинівці на Донеччині, є поранений

Пошкоджено 12 приватних будинків, багатоповерхівку та 3 інфраструктурні об'єкти. 

Ворог вдарив по Костянтинівці на Донеччині, є поранений
Фото: Diego Herrera/Anadolu Agency

Ворог завдав авіаудару по житловому сектору міста Костянтинівка Донецької області.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайної ситуації.

Внаслідок бомбардування виникла пожежа у приватному житловому будинку та на відкритій території.

Рятувальники ліквідували загоряння зруйнованих будівельних конструкцій будинку та легкового автомобіля загальною площею 124 кв.м, а також загасили пожежу сухої трави на площі 150 кв.м.

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Травмовано одну людину, пошкоджено 12 приватних будинків, багатоповерхівку, 2 крамниці та 3 інфраструктурні об'єкти. 

Фото: Diego Herrera/Anadolu Agency
Фото: Diego Herrera/Anadolu Agency

Фото: Diego Herrera/Anadolu Agency

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