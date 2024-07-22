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УП: за атакою безпілотників на нафтопереробний завод у Туапсе стоїть ГУР

Ступінь ураження з'ясовують. 

УП: за атакою безпілотників на нафтопереробний завод у Туапсе стоїть ГУР
Фото: Сайт президента

Уночі безпілотники української воєнної розвідки атакували нафтопереробний завод у Туапсе. На цьому об'єкті виникла пожежа, повідомили співрозмовники УП в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Проліт дрона в небі над Туапсе зафіксували близько 3:30 за тамтешнім часом. Місцеві пабліки писали, що під час першої хвилі атаки російська ППО намагалася збили чотири дрони.

Друга хвиля атаки відбувалася після 6 години. Тоді в районі заводу пролунали декілька потужних вибухів, після чого спалахнула пожежа. 

Загалом було близько восьми дронів.

Джерело УП додало, що ступінь ураження обʼєктів військово-промислового комплексу Росії з'ясовується.

Туапсинський нафтопереробний завод становить єдиний виробничий комплекс з морським терміналом підприємства нафтопродуктозабезпечення ПАТ "Роснефть" – ТОВ "РН-Морський термінал Туапсе".

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