УП: за атакою безпілотників на нафтопереробний завод у Туапсе стоїть ГУР

Уночі безпілотники української воєнної розвідки атакували нафтопереробний завод у Туапсе. На цьому об'єкті виникла пожежа, повідомили співрозмовники УП в Головному управлінні розвідки Міноборони.
Проліт дрона в небі над Туапсе зафіксували близько 3:30 за тамтешнім часом. Місцеві пабліки писали, що під час першої хвилі атаки російська ППО намагалася збили чотири дрони.
Друга хвиля атаки відбувалася після 6 години. Тоді в районі заводу пролунали декілька потужних вибухів, після чого спалахнула пожежа.
Загалом було близько восьми дронів.
Джерело УП додало, що ступінь ураження обʼєктів військово-промислового комплексу Росії з'ясовується.
Туапсинський нафтопереробний завод становить єдиний виробничий комплекс з морським терміналом підприємства нафтопродуктозабезпечення ПАТ "Роснефть" – ТОВ "РН-Морський термінал Туапсе".
- Цієї ночі БпЛА атакували різні регіони Росії. Вороже міноборони заявило про збиття понад 70 дронів. У соцмережах поширилося відео з пожежею після прольоту дрона в Тупасе.
- Нафтопереробний завод у цьому місті атакували і раніше. А в січні нафтобазу в Тупасе вразили дрони СБУ.