У лікарнях залишаються 16 поранених під час російської атаки на Київ 8 липня

Після двох тижнів з дня російської масованої атаки на Київ у лікарнях залишаються 16 людей. Двоє з них – діти.
Двоє поранених все ще у важкому стані. Про це повідомив голова КМВА Сергій Попко.
"Минуло рівно два тижні після масованого ракетного удару російських нелюдів по Києву. Станом на ранок 22.07.2024 в лікарнях столиці залишається 16 постраждалих, з них двоє дітей. Двоє дорослих знаходяться у важкому стані", – сказав він.
- 8 липня Росія в декілька хвиль атакувала українські міста, серед них – столицю. В Києві ворог поцілив, зокрема, по дитячій лікарні "Охматдит", медичному центру "Адоніс", будинках. 33 людини загинули, 121 була поранена. Станом на минулий понеділок у лікарнях залишалися 28 дорослих і п'ятеро дітей.