У лікарнях залишаються 16 поранених під час російської атаки на Київ 8 липня

Двоє з них у важкому стані.

Після двох тижнів з дня російської масованої атаки на Київ у лікарнях залишаються 16 людей. Двоє з них – діти.

Двоє поранених все ще у важкому стані. Про це повідомив голова КМВА Сергій Попко.

"Минуло рівно два тижні після масованого ракетного удару російських нелюдів по Києву. Станом на ранок 22.07.2024 в лікарнях столиці залишається 16 постраждалих, з них двоє дітей. Двоє дорослих знаходяться у важкому стані", – сказав він.