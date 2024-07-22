В Іспанії відбулася численна акція протесту проти туризму
В Іспанії відбулася численна акція протесту проти туризму
“Слуги” досі вагаються, чи підтримувати заборону УПЦ МП, 70 нардепів погрожують демаршем, - джерела
“Слуги” досі вагаються, чи підтримувати заборону УПЦ МП, 70 нардепів погрожують демаршем, - джерела
У Гарнізонному храмі Львова розпочався парастас за Іриною Фаріон
У Гарнізонному храмі Львова розпочався парастас за Іриною Фаріон
Інциденти на АЕС: покращення в енергетиці відкладається?
Інциденти на АЕС: покращення в енергетиці відкладається?
Похорон Ірини Фаріон відбудеться у понеділок
Похорон Ірини Фаріон відбудеться у понеділок
У Києві через обрив тросу на атракціоні у Дніпро впав хлопець. Його пошуки продовжать у понеділок (оновлено)
У Києві через обрив тросу на атракціоні у Дніпро впав хлопець. Його пошуки продовжать у понеділок (оновлено)
У Києві знесли історичний "будинок Євменія Зеленського". Міністр культури назвав це “цинічним порушенням закону”
У Києві знесли історичний "будинок Євменія Зеленського". Міністр культури назвав це “цинічним порушенням закону”
Лікар-невропатолог Юрій Фломін: «Що буде з мозком у 70 років, залежить від того, що відбувається в 45–55»
Лікар-невропатолог Юрій Фломін: «Що буде з мозком у 70 років, залежить від того, що відбувається в 45–55»
Орлиця і гієни. Чим відома Ірина Фаріон
Орлиця і гієни. Чим відома Ірина Фаріон
ГоловнаСуспільствоВійна

Безпілотники атакували різні регіони Росії

Росіяни традиційно запевнили, що атаку відбили. 

Безпілотники атакували різні регіони Росії
Фото: скріншот

Росію 22 липня атакували безпілотники. Російське міністерство оборони заявило, що протягом ночі нібито збили 75 дронів над територією Росії та в акваторії Чорного і Азовського морів, пише УП

Найбільшу кількість нібито збили над Ростовською областю – 47, вісім – над Краснодарським краєм, по одному – над Бєлгородською, Воронезькою і Смоленською областями. Ще 17 – в акваторії.

У соцмережах поширили відео влучань дронів. Є відео пожежі після удару в Туапсе (Кубань), де розташовано НПЗ.

Росія завжди стверджує, що атаки відбиті, навіть коли безпілотники успішно досягли цілей. 

Згодом джерела УП в ГУР повідомили, що в Тупасе дрони воєнної розвідки вразили НПЗ

Згідно з даними з соцмереж, у Морозвську атакували аеродром.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies