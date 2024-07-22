Безпілотники атакували різні регіони Росії

Росію 22 липня атакували безпілотники. Російське міністерство оборони заявило, що протягом ночі нібито збили 75 дронів над територією Росії та в акваторії Чорного і Азовського морів, пише УП.

Найбільшу кількість нібито збили над Ростовською областю – 47, вісім – над Краснодарським краєм, по одному – над Бєлгородською, Воронезькою і Смоленською областями. Ще 17 – в акваторії.

У соцмережах поширили відео влучань дронів. Є відео пожежі після удару в Туапсе (Кубань), де розташовано НПЗ.

Росія завжди стверджує, що атаки відбиті, навіть коли безпілотники успішно досягли цілей.

Згодом джерела УП в ГУР повідомили, що в Тупасе дрони воєнної розвідки вразили НПЗ.

Згідно з даними з соцмереж, у Морозвську атакували аеродром.