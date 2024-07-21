Володимир Зеленський заявив, що з'являється більше інформації про убивцю Ірини Фаріон.
Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 21 липня.
Із цього приводу Президенту доповідав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
"Доповідь міністра внутрішніх справ. По розслідуванню вбивства Ірини Фаріон. Важкий процес. Але всі необхідні сили задіяні, і з’являється більше даних щодо виконавця цього злочину", - сказав глава держави.
Що відомо про вбивство Ірини Фаріон
- У п’ятницю, 19 липня, у Львові на вулиці Масарика скоїли замах на відому мовознавицю Ірину Фаріон. У неї вистрелили.
- Фаріон поступила о 19:40 із вогнепальним пораненням у голову в критичному стані в Перше медобʼєднання Львова. На момент поступлення її стан був вкрай важкий За декілька годин вона померла у лікарні.
- У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що напад на мовознавицю кваліфіковано як умисне вбивство, зловмиснику загрожує до 15 років ув'язнення.
- Наразі правоохоронці опрацьовують всі доступні камери спостереження, триває опитування свідків, обстежується територія кількох районів. Досліджують всі версії, включно з тією, що веде в Росію.
- Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко на брифінгу для преси повідомив, що на виконання доручення Президента сформовано робочі групи Національної поліції та СБУ, які спільно займаються розкриттям вбивства Ірини Фаріон.