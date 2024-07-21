Орлиця і гієни. Чим відома Ірина Фаріон
Орлиця і гієни. Чим відома Ірина Фаріон
Похорон Ірини Фаріон відбудеться у понеділок
Похорон Ірини Фаріон відбудеться у понеділок
“Слуги” досі вагаються, чи підтримувати заборону УПЦ МП, 70 нардепів погрожують демаршем, - джерела
“Слуги” досі вагаються, чи підтримувати заборону УПЦ МП, 70 нардепів погрожують демаршем, - джерела
Лікар-невропатолог Юрій Фломін: «Що буде з мозком у 70 років, залежить від того, що відбувається в 45–55»
Лікар-невропатолог Юрій Фломін: «Що буде з мозком у 70 років, залежить від того, що відбувається в 45–55»
У Києві знесли історичний "будинок Євменія Зеленського". Міністр культури назвав це “цинічним порушенням закону”
У Києві знесли історичний "будинок Євменія Зеленського". Міністр культури назвав це “цинічним порушенням закону”
У Львові скоїли замах на Ірину Фаріон, вона померла у лікарні (доповнено)
У Львові скоїли замах на Ірину Фаріон, вона померла у лікарні (доповнено)
Інциденти на АЕС: покращення в енергетиці відкладається?
Інциденти на АЕС: покращення в енергетиці відкладається?
Мережею шириться фейкове фото "вбивці" Фаріон, - ЦПД
Мережею шириться фейкове фото "вбивці" Фаріон, - ЦПД
Альтернативна історія: російські міфи про Одесу
Альтернативна історія: російські міфи про Одесу
ГоловнаСуспільствоПодії

Президент заявив, що з’являється більше даних про убивцю Ірини Фаріон

Із цього приводу доповідав Зеленському глава МВС Ігор Клименко.

Президент заявив, що з’являється більше даних про убивцю Ірини Фаріон
Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Володимир Зеленський заявив, що з'являється більше інформації про убивцю Ірини Фаріон.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 21 липня.

Із цього приводу Президенту доповідав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Доповідь міністра внутрішніх справ. По розслідуванню вбивства Ірини Фаріон. Важкий процес. Але всі необхідні сили задіяні, і з’являється більше даних щодо виконавця цього злочину", - сказав глава держави.

Що відомо про вбивство Ірини Фаріон

  • У п’ятницю, 19 липня, у Львові на вулиці Масарика скоїли замах на відому мовознавицю Ірину Фаріон. У неї вистрелили.
  • Фаріон поступила о 19:40 із вогнепальним пораненням у голову в критичному стані в Перше медобʼєднання Львова. На момент поступлення її стан був вкрай важкий За декілька годин вона померла у лікарні.
  • У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що напад на мовознавицю кваліфіковано як умисне вбивство, зловмиснику загрожує до 15 років ув'язнення.
  • Наразі правоохоронці опрацьовують всі доступні камери спостереження, триває опитування свідків, обстежується територія кількох районів. Досліджують всі версії, включно з тією, що веде в Росію.
  • Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко на брифінгу для преси повідомив, що на виконання доручення Президента сформовано робочі групи Національної поліції та СБУ, які спільно займаються розкриттям вбивства Ірини Фаріон.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies