Володимир Зеленський заявив, що з'являється більше інформації про убивцю Ірини Фаріон.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 21 липня.

Із цього приводу Президенту доповідав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Доповідь міністра внутрішніх справ. По розслідуванню вбивства Ірини Фаріон. Важкий процес. Але всі необхідні сили задіяні, і з’являється більше даних щодо виконавця цього злочину", - сказав глава держави.

Що відомо про вбивство Ірини Фаріон