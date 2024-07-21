Зеленський: можемо завершити гарячу стадію війни до кінця року

За підтримки союзників Україна може завершити гарячу стадію війни до кінця цього року. План буде готовий.
Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю BBC під час візиту до Великої Британії.
"Я вважаю, що якщо ми будемо об'єднані, і будемо іти, наприклад, по формату Саміту миру, ми можемо закінчити гарячу стадію війни. Ми можемо спробувати це зробити до кінця цього року", — сказав Зеленський.
Президент запевнив, що "план буде готовий". І якщо Україні вдасться завершити гарячу стадію, "це буде правильно і сильно".
"План повинен бути об'єднаний з партнерами. Це буде залежати від їх бажання. Щоб ніхто "не грався у свої ініціативи закінчення війни". І це буде залежати від партнерів, які потім будуть тиснути на Росію. Щоб РФ погодилася "сідати і думати про закінчення війни", — наголосив Президент.
Президент підкреслює, що "це не значить, що треба відвоювати силою всі території", адже є сторона дипломатії. "Слабша Росія на полі бою поставить Україну в сильнішу позицію за столом переговорів".
"Я вважаю, що сила дипломатії може допомогти. Якщо тиснути на Росію, я вважаю, що можна домовитися про врегулювання і дипломатичне", – сказав він.
- Цього місяця Зеленський заявив, що Трамп повинен оприлюднити свій план швидкого припинення війни з Росією, попередивши, що будь-яка пропозиція не повинна порушувати суверенітет нації.
- Україна розраховує до листопада напрацювати план для другого Саміту миру. Зеленський вважає, що Росія повинна взяти участь.
- На першому саміті, що відбувся 15-16 червня в Швейцарії, Росії не було – про її відсутність Україна попереджала ще до його проведення. Позиція Києва полягала в тому, аби не сідати з Росією за стіл переговорів, оскільки ця країна неодноразово відмовлялася від своїх обіцянок. Натомість Україна і потужна кількість її однодумців повинні створити план імплементації української формули миру, що зрештою має привести до завершення війни. Один із пунктів цієї формули говорить про необхідність відновлення кордонів України до рівня 1991 року.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснював, що ідея саміту миру полягає в тому, аби на другому такому саміті зафіксувати завершення війни. Без Росії це неможливо. Зеленський вважає, що присутність Росії на саміті говоритиме про її згоду закінчити війну.