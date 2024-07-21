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Українські морпіхи за добу знищили 84 ворожі FPV-дрони

Також українські бійці ліквідували 32 росіян і 2 човни.

Українські морпіхи за добу знищили 84 ворожі FPV-дрони
Фото: Генштаб

Зведений підрозділ РЕБ морської піхоти ВМС за добу ліквідував 84 ворожі FPV-дрони.

Про це розповіли у ВМС ЗСУ в Telegram. 

Військові частини та підрозділи морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії російської федерації.

Зокрема, морські піхотинці знищили:

Фото: ВМС

  • 32 російських військових (вбитими та пораненими);
  • 3 одиниці автомобільної техніки;
  • 2 човни;
  • 3 БПЛА "Zala";
  • польове сховище з боєприпасами.

Крім того, зведеним підрозділом РЕБ морської піхоти було знищено або подавлено 84 FPV-дрони. 

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