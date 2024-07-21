Українські морпіхи за добу знищили 84 ворожі FPV-дрони

Зведений підрозділ РЕБ морської піхоти ВМС за добу ліквідував 84 ворожі FPV-дрони.
Про це розповіли у ВМС ЗСУ в Telegram.
Військові частини та підрозділи морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії російської федерації.
Зокрема, морські піхотинці знищили:
- 32 російських військових (вбитими та пораненими);
- 3 одиниці автомобільної техніки;
- 2 човни;
- 3 БПЛА "Zala";
- польове сховище з боєприпасами.
Крім того, зведеним підрозділом РЕБ морської піхоти було знищено або подавлено 84 FPV-дрони.