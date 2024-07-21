Українські морпіхи за добу знищили 84 ворожі FPV-дрони

Також українські бійці ліквідували 32 росіян і 2 човни.

Зведений підрозділ РЕБ морської піхоти ВМС за добу ліквідував 84 ворожі FPV-дрони.

Про це розповіли у ВМС ЗСУ в Telegram.

Військові частини та підрозділи морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії російської федерації.

Зокрема, морські піхотинці знищили:

Фото: ВМС

32 російських військових (вбитими та пораненими);

3 одиниці автомобільної техніки;

2 човни;

3 БПЛА "Zala";

польове сховище з боєприпасами.

Крім того, зведеним підрозділом РЕБ морської піхоти було знищено або подавлено 84 FPV-дрони.