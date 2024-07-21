В Одеському порту на складі під завалами загинув чоловік

Через обвал складської будівлі під завалами опинилися двоє людей.

У суботу ввечері на території Одеського морського торгівельного порту стався обвал складської будівлі, під завалами опинилися два чоловіки, один з них загинув, інший отримав поранення.

Про це повідомляє ДСНС Одеської області.

"Працівниками ДСНС, за допомогою гідравлічного інструменту та бензорізу, було деблоковано громадянина, 1990 року народження. Працівники ДСНС надали постраждалому домедичну допомогу та передали медикам", — ідеться у повідомленні.

Іншого, працівника 1993 року народження, знайшли мертвим.

За інформацією ДСНС, ймовірна причина руйнування – порушення техніки безпеки під час будівельних робіт. Обставини події встановлюються.