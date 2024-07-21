На Херсонщині російські війська влучили в приміщення гуманітарного штабу

Впродовж минулої доби росіяни обстрілювали Херсон і ще 17 населених пунктів. Відомо про влучання у приміщення гуманітарного штабу.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Прокудін повідомив, що минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Херсон, Білозерка, Михайлівка, Станіслав, Шляхове, Антонівка, Томарине, Червоний Маяк, Дніпровське, Тягинка, Бургунка, Кізомис, Берислав, Первомайське, Садове, Придніпровське, Широка Балка та Велетенське.

"російські військові поцілили в приміщення гуманітарного штабу; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 17 приватних будинків. Пошкоджено лінію електропередач, складську будівлю, господарчі споруди, гараж та приватні автомобілі", — зазначив він.

Через російську агресію 4 людини дістали поранення.