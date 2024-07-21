На Херсонщині російські війська влучили в приміщення гуманітарного штабу

Впродовж минулої доби росіяни обстрілювали Херсон і ще 17 населених пунктів. Відомо про влучання у приміщення гуманітарного штабу.
Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Прокудін повідомив, що минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Херсон, Білозерка, Михайлівка, Станіслав, Шляхове, Антонівка, Томарине, Червоний Маяк, Дніпровське, Тягинка, Бургунка, Кізомис, Берислав, Первомайське, Садове, Придніпровське, Широка Балка та Велетенське.
"російські військові поцілили в приміщення гуманітарного штабу; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 17 приватних будинків. Пошкоджено лінію електропередач, складську будівлю, господарчі споруди, гараж та приватні автомобілі", — зазначив він.
Через російську агресію 4 людини дістали поранення.
- У суботу вранці армія РФ двічі завдала масованого удару по Білозерці з реактивних систем залпового вогню. В результаті цієї атаки отримали поранення 12 людей віком від 39 до 80 років, серед них медпрацівниця. Дві жінки загинули.
- Також ворог завдав повторного удару з безпілотника у Херсоні по бригаді "швидкої допомоги".