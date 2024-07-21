Сили оборони за добу ліквідували ще 1100 росіян

Також знищені 52 ворожі дрони, 44 артилерійські системи і сім танків.

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За минулу добу бійці ЗСУ ліквідували ще 1100 російських окупантів, 52 БпЛА, 44 артсистеми та 7 ворожих танків.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.07.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

‒ близько 566 710 (+1100) осіб,‒ 8266 (+9) од,‒ 15 963 (+46) од,– 15 586 (+44) од,– 1121 (+0) од,‒ 896 (+1) од,– 362 (+0) од,– 326 (+0) од,– 12402 (+52),‒ 2401 (+0),‒ 28 (+0) од,- 1 (+0) од,– 21036 (+68) од,‒ 2616 (+9)Дані уточнюються.