Інциденти на АЕС: покращення в енергетиці відкладається?
Інциденти на АЕС: покращення в енергетиці відкладається?
Брифінг МВС: У справі про вбивство Фаріон перші результати очікують до ранку
Брифінг МВС: У справі про вбивство Фаріон перші результати очікують до ранку
У Миколаєві російська ракета влучила по дитячому майданчику, є загиблі (оновлено)
У Миколаєві російська ракета влучила по дитячому майданчику, є загиблі (оновлено)
Орлиця і гієни. Чим відома Ірина Фаріон
Орлиця і гієни. Чим відома Ірина Фаріон
Ворог атакував Київ "шахедами": вибухи пролунали до тривоги
Ворог атакував Київ "шахедами": вибухи пролунали до тривоги
У Львові скоїли замах на Ірину Фаріон, вона померла у лікарні (доповнено)
У Львові скоїли замах на Ірину Фаріон, вона померла у лікарні (доповнено)
Adidas прибрав рекламу з Беллою Хадід через звинувачення в антисемітизмі
Adidas прибрав рекламу з Беллою Хадід через звинувачення в антисемітизмі
В Херсонській облраді закликали місцевих виїхати через "пропускний режим" у 15-кілометровій зоні від Дніпра
В Херсонській облраді закликали місцевих виїхати через "пропускний режим" у 15-кілометровій зоні від Дніпра
Похорон Ірини Фаріон відбудеться у понеділок
Похорон Ірини Фаріон відбудеться у понеділок
ГоловнаСуспільствоВійна

Defense Express: Київ минулої ночі атакував ворожий безпілотник нової моделі. Зараз його рештки досліджують

Він рухався на надмалій висоті у 20-30 метрів. Це означає, що, найімовірніше, мова йде про дрон-камікадзе. Очікується, що скоро будуть встановлені усі подробиці щодо цього безпілотника.

Defense Express: Київ минулої ночі атакував ворожий безпілотник нової моделі. Зараз його рештки досліджують
Невідомий ударний БПЛА нової моделі
Фото: Defense Express

У ніч на 20 липня ворог для атаки по Україні використав не лише ракети та дрони-камікадзе типу Shahed-136, а й ще один новий дрон невстановленого типу, пише Defense Express. 

Новий невідомий дрон рухався на дуже низький висоті у 20-30 метрів і пройшов у офіційних повідомленнях, як "БПЛА невстановленого типу". Саме з таким позначенням він і потрапив до звіту Командування Повітряних сил, які повідомили, що завдяки діям мобільних вогневих груп, зенітних ракетних військ та РЕБ з 16 Shahed-ів вдалось збити 13 та один неідентифікований дрон.

Але згодом у мережі з'явилось перше зображення уламків цього дрона, який дійсно дуже сильно відрізняється від Shahed-136. На додаток, було уточнено, що він рухався на надмалій висоті 20-30 метрів. А останнє прямо говорить, що, найімовірніше, мова йде про дрон-камікадзе.

Також з власних джерел Defense Express отримав додаткові фото цього збитого дрона. З огляду на них, мова йде про БПЛА з можливим розмахом крила у понад 4 метри, оперенням на балках, штовхаючим гвинтом та фюзеляжем квадратного профілю.

Зазначається, що він може нагадувати російський ZALA 421-20, який має певні схожі риси. Але цей БПЛА належить до розвідувальних, а тому навряд би летів на такій малій висоті. Крім того, дрони цього типу малорозповсюджені та навряд ще виробляються, бо просувати цей дрон ZALA почала ще на початку 2010-х років, а зараз він не фігурує навіть у каталозі продукції компанії.

Видання зазначає, що у будь-якому випадку зараз рештки цього дрона досліджують, що означає, що його можливості, особливості, а також виробник і компоненти, з яких він зібраний, будуть встановлені найближчим часом.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies