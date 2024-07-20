Окупанти атакували Антонівку на Херсонщині, постраждали дві жінки

Російські окупанти вчергове атакували Антонівку у Херсонській області. Постраждали двоє жінок.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Дві жінки, 56 та 74 років, звернулись до лікарні по допомогу. Сьогодні вдень вони дістали поранення через скидання вибухівки з дрона. В обох – мінно-вибухові травми та контузії. Одна з потерпілих має поранення обличчя, інша – плеча. Жінкам надали медичну допомогу, вони будуть лікуватися амбулаторно.

У суботу вранці армія РФ двічі завдала масованого удару по Білозерці з реактивних систем залпового вогню. Також ворог завдав повторного удару з безпілотника у Херсоні по бригаді "швидкої допомоги". Двоє осіб загинули, 12 поранені.