Росія продовжує вербувати кубинців для війни в Україні, — Bloomberg

Попри спроби уряду Гавани придушити вербування своїх громадян Росією на війну в Україні, кубинські найманці продовжують приєднуватися до армії РФ через неофіційні канали.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.
"Добровольці записуються через неофіційні канали, і загальна кількість учасників бойових дій, ймовірно, становитькілька сотень, хоча точну кількість встановити важко", — зазначає анонімний співрозмовник агентства.
За даними джерела агентства, щедрі виплати, запропоновані російськими військовими, заманюють збіднілих кубинців приєднатися до війни, оскільки карибська країна бореться з відключенням електроенергії та нестачею продовольства в умовах економічної кризи, яка спричинила масову міграцію і вуличні протести.
Декого також приваблює перспектива отримати російський паспорт після того, як у січні Володимир Путін підписав указ, що дозволяє іноземцям отримувати громадянство в обмін на службу у російській армії.
Водночас Міністерство оборони Росії, представники посольства Куби у Вашингтоні та Міністерства закордонних справ у Гавані не відповіли на запит агентства про коментарі.
Росія посилила вербування іноземних найманців на війну в Україну, намагаючись замінити величезну кількість втрат своїх військових на фронті.
За оцінками Заходу, з початку вторгнення в лютому 2022 року російські втрати досягли 500 000 осіб.
Міністерство оборони Великобританії у липня заявило, що лише за останні два місяці Росія могла втратити 70 000 убитими або пораненими.
Згідно з оцінками європейських чиновників, Кремль змусив тисячі мігрантів, а також іноземних студентів і робітників воювати у лавах армії РФ.
- Центр національного спротиву ідентифікував особи низки найманців із Близького сходу, які воюють проти України на боці Росії. Серед них — найманці з Африки, Куби, Непалу та країн Близького сходу.