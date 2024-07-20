Росія продовжує вербувати кубинців для війни в Україні, — Bloomberg

Попри спроби уряду Гавани придушити вербування своїх громадян Росією на війну в Україні, кубинські найманці продовжують приєднуватися до армії РФ через неофіційні канали.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

"Добровольці записуються через неофіційні канали, і загальна кількість учасників бойових дій, ймовірно, становитькілька сотень, хоча точну кількість встановити важко", — зазначає анонімний співрозмовник агентства.

За даними джерела агентства, щедрі виплати, запропоновані російськими військовими, заманюють збіднілих кубинців приєднатися до війни, оскільки карибська країна бореться з відключенням електроенергії та нестачею продовольства в умовах економічної кризи, яка спричинила масову міграцію і вуличні протести.

Декого також приваблює перспектива отримати російський паспорт після того, як у січні Володимир Путін підписав указ, що дозволяє іноземцям отримувати громадянство в обмін на службу у російській армії.

Водночас Міністерство оборони Росії, представники посольства Куби у Вашингтоні та Міністерства закордонних справ у Гавані не відповіли на запит агентства про коментарі.

Росія посилила вербування іноземних найманців на війну в Україну, намагаючись замінити величезну кількість втрат своїх військових на фронті.

За оцінками Заходу, з початку вторгнення в лютому 2022 року російські втрати досягли 500 000 осіб.

Міністерство оборони Великобританії у липня заявило, що лише за останні два місяці Росія могла втратити 70 000 убитими або пораненими.

Згідно з оцінками європейських чиновників, Кремль змусив тисячі мігрантів, а також іноземних студентів і робітників воювати у лавах армії РФ.