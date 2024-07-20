Головне за ніч та ранок суботи, 20 липня: 13 знищених БпЛА, 135 боєзіткнень, удари по Харківщині

Нічна повітряна атака, 135 бойових зіткнень , бої на Покровському та Торецькому напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, розмова Зеленського з Трампом.

Російська армія уночі 20 липня вдарила трьома ракетами по Барвінковому на Харківщині. Загинули двоє цивільних людей, ще троє дістали поранення.

Про це повідомляють очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та глава Головного Управління Національноі поліціі в Харківській області Володимир Тимошко.

"20 липня 03:15 Ізюмський р-н, Барвінківська ТГ, с. Барвінкове. Внаслідок обстрілу "Іскандер" по об’єкту інфраструктури пошкоджено понад 50 житлових будинків, адміністративні будівлі, господарчі споруди, автомобілі. Загинули 2 чоловіків та 3 людини поранено", — повідомив Синєгубов.

Також Володимир Тимошко уточнив, що військові РФ завдали по місту трьох ракетних ударів.

Унаслідок атаки на залізничну інфраструктуру Харківської області пошкоджені будівлі та рухомий склад, поранені четверо залізничників.

У Києві близько першої години ночі до сигналу повітряної тривоги пролунали два вибухи. Як повідомила столична міська державна адміністрація на своїй сторінці у Telegram, сили протиповітряної оборони працювали по ударних безпілотниках типу "шахед". Тривога пізніше була оголошена у Київській області та в столиці.

Моніторингові канали стверджують, що БПЛА летіли з Чернігівської області через Київське водосховище на дуже малій висоті, через що не були вчасно помічені на радарі. Про руйнування чи постраждалих у столиці або околицях не повідомляли.

Також "шахеди" збивали у Полтавській області, лунали вибухи у Миргороді та в обласному центрі. Станом на 2:25 загроза щодо ударних безпілотників минула, в регіонах відбій повітряної тривоги.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в ніч на 20 липня ворог атакував Харківщину, Полтавщину, Сумщину, Чернігівщину та Київщину 3 балістичними ракетами "Іскандер-М", однією крилатою ракетою "Іскандер-К" і 16 ударними БпЛА типу "Shahed" та застосував один БпЛА невстановленого типу.

Сили ППО знищили 13 повітряних цілей. Зокрема 12 ударних БпЛА "Shahed – 131/136";1 БпЛА невстановленого типу.

Уночі ворожі дрони атакували енергетичні об'єкти у Сумській та Чернігівській областях.

У Полтавській області пошкоджена цивільна інфраструктура.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що за добу відбулося 135 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотирьох ракетних ударів із застосуванням семи ракет, а також 77 авіаударів, скинувши 106 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4500 обстрілів, з них 151 - із реактивних систем залпового вогню.

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 12 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили одну станцію РЕБ, один ЗРК «Оса» та вертолітний майданчик.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак неподалік Північного, Торецька, Нью-Йорка та Залізного.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 36 штурмових дій в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Прогрес, Калинове, Яснобродівка, Скучне, Олександропіль та Новоселівка Перша, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоолександрівки та Новоселівки Першої.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 11 атак біля Красногорівки, Карлівки, Парасковіївки та Костянтинівки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 990 окупантів. Російська армія від початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила вже 565 610 своїх військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Уночі міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко на брифінгу для преси повідомив, що на виконання доручення Президента сформовано робочі групи Національної поліції та СБУ, які спільно займаються розкриттям вбивства Ірини Фаріон.

У справі вже призначено необхідні експертизи, опитано свідків, знайдено гільзу від набою, що випустив зі зброї нападник. Є й підозрюваний: упродовж останнього часу біля будинку політикині постійно перебував чоловік. Через відключення світла камери спостереження не могли весь час його фіксувати, проте є підстави вважати, що він міг бути виконавцем злочину. Також опрацьовуються версії про причетність до замаху антиукраїнських діячів, правоохоронці стежать за інформацією з проросійських інтернет-ресурсів.

Пан Клименко переконаний, що йдеться саме про продумане, а не спонтаннне вбивство, підготовка якого займала щонайменше тиждень або два. Перші результати слідчих дій щодо встановлення особи стрільця та його розшуку міністр очікує отримати зранку у суботу, 20 липня.

В Ірину Фаріон стріляли з вогнепальної зброї біля її будинку у Львові ввечері 19 липня. Громадська діячка отримала поранення в голову, була ушпиталена, лікарі боролися за її життя, проте врятувати екснародну депутатку та науковицю виявилося неможливо.

Президент Володимир Зеленський на своїй сторінці у мережі X повідомив про розмову телефоном із Дональдом Трампом.

За словами глави держави, він привітав республіканця з офіційним отриманням номінації від партії та засудив "шокуючу спробу вбивства у Пенсильванії", побажавши експрезиденту США сили та абсолютної безпеки у майбутньому.

Зеленський також підкреслив важливість двопартійної та двопалатної підтримки України у Конгресі та подякував за допомогу від Сполучених Штатів.

Політики домовилися про особисту зустріч, під час якої "обговорять, як зробити мир справедливим та тривалим".

У своїй соцмережі TruthSocial Трамп назвав розмову із Зеленським "дуже хорошою" та заявив, що цінує цей дзвінок. Він також повторив тезу своєї передвиборчої програми про те, що "принесе світові мир і закінчить війну, а обидві сторони зможуть об'єднатися, щоб укласти мирну угоду, яка закінчить насильство та прокладе шлях до процвітання".

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