В Херсонській облраді закликали місцевих виїхати через "пропускний режим" у 15-кілометровій зоні від Дніпра
В Херсонській облраді закликали місцевих виїхати через "пропускний режим" у 15-кілометровій зоні від Дніпра
Заміна Шмигаля на Свириденко: причини та прогнози
Заміна Шмигаля на Свириденко: причини та прогнози
​Чи вирушать грецькі F-16 в Україну?
​Чи вирушать грецькі F-16 в Україну?
МЗС відреагувало на умови перебування українських дітей в іспанському таборі Star Time Camp
МЗС відреагувало на умови перебування українських дітей в іспанському таборі Star Time Camp
Біля Сінгапуру горять два нафтові танкери
Біля Сінгапуру горять два нафтові танкери
Альтернативна історія: російські міфи про Одесу
Альтернативна історія: російські міфи про Одесу
У Львові скоїли замах на Ірину Фаріон, вона померла у лікарні (доповнено)
У Львові скоїли замах на Ірину Фаріон, вона померла у лікарні (доповнено)
Інциденти на АЕС: покращення в енергетиці відкладається?
Інциденти на АЕС: покращення в енергетиці відкладається?
У світі стався глобальний IT-збій: скасовані рейси, проблеми з банкінгом та телебаченням (доповнено)
У світі стався глобальний IT-збій: скасовані рейси, проблеми з банкінгом та телебаченням (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинула людина, ще шестеро отримали поранення

За добу росіяни 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини. 

Внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинула людина, ще шестеро отримали поранення
обстріли Донеччини
Фото: Вадим Філашкін

Внаслідок обстрілів російських окупантів за минулу добу на Донеччині загинула людина, ще шестеро отримали поранення.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

На Донеччині росіяни вбили 1 жителя у Торецьку, ще 6 людей в області за добу дістали поранення.

Від початку повномасштабного вторгнення в області загинули 2099 людей та 5456 отримали поранення. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Також відомо, що у Покровському районі в Кураховому пошкоджено багатоповерхівку. У Покровську пошкоджено три будинки і будівлю підприємства, частково зруйновано адмінбудівлю.

У Краматорського районі, в Рай-Олександрівці Миколаївської громади пошкоджено 19 будинків, крамницю і два інфраструктурні об'єкти. У Марковому Костянтинівської громади пошкоджено два будинки та об'єкт інфраструктури.

У Бахмутському районі в Торецьку одна людина загинула і двох поранено, пошкоджено два будинки і нежитлову споруду. У Часовоярській громаді пошкоджені чотири приватні будинки і дві багатоповерхівки.

Загалом, за добу росіяни 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies