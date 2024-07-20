Внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинула людина, ще шестеро отримали поранення

Внаслідок обстрілів російських окупантів за минулу добу на Донеччині загинула людина, ще шестеро отримали поранення.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

На Донеччині росіяни вбили 1 жителя у Торецьку, ще 6 людей в області за добу дістали поранення.

Від початку повномасштабного вторгнення в області загинули 2099 людей та 5456 отримали поранення. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Також відомо, що у Покровському районі в Кураховому пошкоджено багатоповерхівку. У Покровську пошкоджено три будинки і будівлю підприємства, частково зруйновано адмінбудівлю.

У Краматорського районі, в Рай-Олександрівці Миколаївської громади пошкоджено 19 будинків, крамницю і два інфраструктурні об'єкти. У Марковому Костянтинівської громади пошкоджено два будинки та об'єкт інфраструктури.

У Бахмутському районі в Торецьку одна людина загинула і двох поранено, пошкоджено два будинки і нежитлову споруду. У Часовоярській громаді пошкоджені чотири приватні будинки і дві багатоповерхівки.

Загалом, за добу росіяни 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини.