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Росія втратила в Україні вже 565 610 своїх військових

Також РФ втратила 8257 танків, 895 засобів ППО, 28 човнів і 2401 крилату ракету.

Росія втратила в Україні вже 565 610 своїх військових
Фото: скрін відео

Російська армія від початку повномасштаюного вторгнення в Україну втратилла вже 565 610 своїх військових. За минулу добу Сили оборони знищили ще 990 окупантів.

Про це інформує Гештаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.07.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу ‒ близько 565 610 (+990) осіб,
  • танків ‒ 8257 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15917 (+15) од,
  • артилерійських систем –  15542 (+22) од,
  • РСЗВ – 1121 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 895 (+1) од,
  • літаків – 362 (+1) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12350 (+34),
  • крилаті ракети ‒ 2401 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20968 (+59) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2607 (+14)

Дані уточнюються.

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