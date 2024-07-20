Росія втратила в Україні вже 565 610 своїх військових

Російська армія від початку повномасштаюного вторгнення в Україну втратилла вже 565 610 своїх військових. За минулу добу Сили оборони знищили ще 990 окупантів.

Про це інформує Гештаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.07.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

особового складу ‒ близько 565 610 (+990) осіб,

танків ‒ 8257 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 15917 (+15) од,

артилерійських систем – 15542 (+22) од,

РСЗВ – 1121 (+1) од,

засоби ППО ‒ 895 (+1) од,

літаків – 362 (+1) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12350 (+34),

крилаті ракети ‒ 2401 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 20968 (+59) од,

спеціальна техніка ‒ 2607 (+14)

Дані уточнюються.