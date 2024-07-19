Головне за п’ятницю, 19 липня: удар по Миколаєву, збиття російського Су-25, вбивство Ірини Фаріон

Бойові дії на Донеччині, 101 бойове зіткнення, ворожі обстріли, графіки відключень, вирок Евану Гершковичу. Яким запам’ятається 877-й день повномасштабної війни.

У Миколаєві внаслідок ракетної атаки зафіксовано влучання по житловому мікрорайону.

Станом на 21.20 ДСНС заявила про 15 постраждалих, серед яких - четверо неповнолітніх. Вісьмох людей госпіталізували. Пошкоджені 8 багатоквартирних будинків та будівля дитсадка.

Станом на 19:00, за інформацією міністра МВС Ігора Клименка, загинули троє людей – чоловік, жінка і дитина. Мама хлопчика перебуває у стані шоку. З жінкою працюють психологи ДСНС. Щонайменше 5 жителів дістали поранення.

Окрім трьох будинків, руйнувань зазнав і дитячий садок. Потерпілим надають усю необхідну допомогу.

У п’ятницю, 19 липня, у Львові на вулиці Масарика скоїли замах на відому мовознавицю Ірину Фаріон.

У Міністерстві внутрішніх справ зазначили: напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Стан потерпілої тяжкий, лікарі борються за її життя.

На замах на Фаріон відреагував Президент України Володимир Зеленський: "Всі необхідні сили Національної поліції України та СБУ задіяні, щоб встановити обставини цього злочину. Лікарі борються за життя Ірини Фаріон. Очевидно, що будь-яке насильство заслуговує лише на засудження і кожен, хто винен у цьому нападі, повинен понести повну відповідальність".

Він додав, що Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник Служби безпеки України Василь Малюк оперативно доповідають щодо розшуку нападника на Ірину Фаріон.

О 23:30 у пресслужбі Першого медичного обʼєднання Львова повідомили, що Ірина Фаріон померла.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22.00 19 липня на фронті відбулося 101 бойове зіткнення.

Російські загарбники завдали по території України двох ракетних ударів, застосувавши чотири ракети, і 65 авіаударів, скинувши 91 КАБ. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 447 дронів-камікадзе та здійснили понад 3200 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

Найбільшу активність російські загарбники проявили сьогодні на Покровському напрямку. Від початку цієї доби росіяни 28 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Прогрес, Калинове, Яснобродівка та Новоселівка Перша. Чотири атаки досі тривають.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 19 липня – в новині.

На Покровському напрямку зенітники 110-тої ОМБр імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили російський Су-25, який намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони.

Про це повідомили у Telegram ОСУВ "Хортиця".

"Варто підкреслити, що воїни-зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, знищили черговий штурмовик Су-25, який вже палає в степах українського Донбасу", – ідеться у повідомленні.

У ході масштабної спецоперації у майже всіх регіонах України правоохоронці провели 70 обшуків та повідомили 30 підозр службовцям щодо розкрадання 138 млн гривень, призначених для ЗСУ. Обшуки проходили в приміщеннях структурних підрозділів територіальних квартирно-експлуатаційних управлінь та комерційних підприємств у західному, центральному, південному та східному регіонах, пише Офіс генпрокурора.

"За процесуального керівництва спеціалізованих прокуратур у сфері оборони Офісу Генпрокурора спільно з ДБР, СБУ, НПУ, УСР, БЕБ та за сприяння керівництва Міноборони і ЗСУ проведено масштабну спецоперацію з викриття організаторів та учасників злочинних схем з розкрадання бюджетних коштів, виділених для забезпечення потреб Збройних Сил України. Загальна сума збитків, заподіяних державі, становить понад 138 млн грн", – йдеться у повідомленні.

Причетними до розкрадань коштів виявилися службовці квартирно-експлуатаційних підрозділів спільно з представниками комерційних структур майже в усіх регіонах України. Окремих службових осіб також викрито на недбалому ставленні до військової служби та незаконному збагаченні.

Докладніше – в новині.

Укренерго оприлюднило інформацію про відключення світла 20 липня.

За інформацією компанії, у суботу із 2.00 по 5.00 обмежень не буде. Із 13.00 по 24.00 діятимуть дві черги відключень.

В інші години доби буде застосована одна черга відключень.

У Росії Свердловський обласний суд присудив журналісту The Wall Street Journal Евану Гершковичу 16 років колонії у так званій справі про “шпигунство”.

Прокуратура просила для журналіста 18 років колонії. Засідання проходили у закритому режимі, повідомляють місцеві медіа. Судове слідство було завершено за два засідання.

Водночас сам журналіст провину не визнав.

У березні 2023 року Гершковича затримали в Єкатеринбурзі. Згодом його помістили до СІЗО у Москві.

Більше інформації – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!