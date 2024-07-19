У Миколаєві російська ракета влучила по житловому мікрорайону, є жертви(доповнено)

У Миколаєві внаслідок ракетної атаки зафіксовано влучання по житловому мікрорайону.
Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
Оновлення. За інформацією Сєнкевича, відомо вже про трьох загиблих, серед них — дитина.
Напередодні у Миколаївській області оголосили повітряну тривогу. Місцеві жителі повідомляли про звуки вибухів в обласному центрі.
Як повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, попередньо зафіксовано влучання по житловому мікрорайону.
Спочатку, станом на 17:45 відомо одну жертву та поранених, пошкодження житлового сектору.
На місці працюють всі необхідні служби.