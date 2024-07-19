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У Миколаєві російська ракета влучила по житловому мікрорайону, є жертви(доповнено)

Серед жертв дитина.

У Миколаєві російська ракета влучила по житловому мікрорайону, є жертви(доповнено)
вибух
Фото: Міненерго

У Миколаєві внаслідок ракетної атаки зафіксовано влучання по житловому мікрорайону.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Оновлення. За інформацією Сєнкевича, відомо вже про трьох загиблих, серед них — дитина.

Напередодні у Миколаївській області оголосили повітряну тривогу. Місцеві жителі повідомляли про звуки вибухів в обласному центрі. 

Як повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, попередньо зафіксовано влучання по житловому мікрорайону.

Спочатку, станом на 17:45 відомо одну жертву та поранених, пошкодження житлового сектору.

На місці працюють всі необхідні служби.

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