У Миколаєві російська ракета влучила по житловому мікрорайону, є жертви(доповнено)

У Миколаєві внаслідок ракетної атаки зафіксовано влучання по житловому мікрорайону.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Оновлення. За інформацією Сєнкевича, відомо вже про трьох загиблих, серед них — дитина.

Напередодні у Миколаївській області оголосили повітряну тривогу. Місцеві жителі повідомляли про звуки вибухів в обласному центрі.

Як повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, попередньо зафіксовано влучання по житловому мікрорайону.

Спочатку, станом на 17:45 відомо одну жертву та поранених, пошкодження житлового сектору.

На місці працюють всі необхідні служби.