У Міноборони обговорили з американськими партнерами боротьбу з корупцією і питання аудиту

Заступник міністра оборони України Юрій Джигир провів зустріч із представниками штаб-квартири НАТО у Брюсселі та Офісу Генерального інспектора Міноборони США. Йшлося про боротьбу з корупцією.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
Головною темою зустрічі стали результати зовнішньої оцінки якості функції внутрішнього аудиту Міноборони і заходи, спрямовані на удосконалення антикорупційної діяльності.
Джигир обговорив із партнерами результати співпраці між Службою внутрішнього аудиту і Департаментом з питань запобігання та виявлення корупції.
За словами тимчасового виконувача обов'язків директора Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції Міноборони Сергія Степаняна, протягом другого кварталу 2024 року провели 174 контрольні заходи та 164 антикорупційні перевірки. До правоохоронних органів направили 43 провадження щодо можливих корупційних правопорушень. Це дозволило попередити збитки державі на суму 77,94 млн грн.
- У квітні цього року при Міністерстві оборони створили новий координаційний дорадчий орган для Департаменту внутрішнього аудиту – Аудиторський комітет. До його складу входять сертифіковані внутрішні аудитори із держав-членів НАТО та України.
- Раніше служба внутрішнього аудиту Міністерства оборони України, представники ЗСУ і відділу оборонного співробітництва посольства США провели перевірку озброєння та майна, яке надали американські партнери, в одній з військових частин.