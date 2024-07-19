Міського голову Білгород-Дністровського Віталія Граждана затримали співробітники СБУ, повідомляє “Думська”.

Як повідомляє джерело видання, у будівлі мерії проходять обшуки.

Працює відділ «К» (боротьба з корупцією).

Фото: “Думська”

“Думська” зазначає, що СБУ з Гражданом має давню історію відносин. 2002-го він намагався задавити співробітників спецслужби та прокуратури, які прийшли вручати йому обвинувальний акт. Його навіть притягали до кримінальної відповідальності за насильство щодо працівників правоохоронних органів та навмисне завдання ним тілесних ушкоджень (частина 2 ст. 345 КК України).

Обвинувальний акт стосувався бійки між міським головою та головою райдержадміністрації Григорієм Мельниченком.

Дещо раніше Граждан звинуватив співробітників СБУ у побитті. Ті стверджували, що це міський голова напав на них. Інцидент нібито стався після того, як слідчі за підтримки СБУ провели в кабінеті обшук.