«Нащо мені сонце о третій ночі?»: з лікарем-сомнологом розбираємо основні страхи скасування літнього часу
«Нащо мені сонце о третій ночі?»: з лікарем-сомнологом розбираємо основні страхи скасування літнього часу
Гуде й димить: чим небезпечні генератори для здоров’я українців
Гуде й димить: чим небезпечні генератори для здоров’я українців
Кабмін готує законопроєкт про збільшення військового збору для росту доходів бюджету на 140 млрд грн
Кабмін готує законопроєкт про збільшення військового збору для росту доходів бюджету на 140 млрд грн
В Херсонській облраді закликали місцевих виїхати через "пропускний режим" у 15-кілометровій зоні від Дніпра
В Херсонській облраді закликали місцевих виїхати через "пропускний режим" у 15-кілометровій зоні від Дніпра
​Чи вирушать грецькі F-16 в Україну?
​Чи вирушать грецькі F-16 в Україну?
Рада скасувала перехід на літній час: от як це вплине на наше здоров'я
Рада скасувала перехід на літній час: от як це вплине на наше здоров'я
Заміна Шмигаля на Свириденко: причини та прогнози
Заміна Шмигаля на Свириденко: причини та прогнози
МЗС відреагувало на умови перебування українських дітей в іспанському таборі Star Time Camp
МЗС відреагувало на умови перебування українських дітей в іспанському таборі Star Time Camp
Google готується зробити найбільше придбання в історії компанії
Google готується зробити найбільше придбання в історії компанії
ГоловнаСуспільствоВійна

Україна та Велика Британія підписали кредитну угоду на 2 млрд фунтів стерлінгів для фінансування оборонних потреб

Угода включає закупівлю сучасного озброєння, військової техніки та інших засобів оборони відповідно до стандартів НАТО. Кредит надається на 15 років з можливістю продовження та за вигідною відсотковою ставкою.

Україна та Велика Британія підписали кредитну угоду на 2 млрд фунтів стерлінгів для фінансування оборонних потреб
міністри оборони Рустем Умєров та Джон Гілі
Фото: Міноборони України

Україна та Велика Британія підписали кредитну угоду на 2 млрд фунтів стерлінгів, повідомляє Міноборони України. 

Рамкова угода, зокрема, передбачає надання кредиту на суму 2 мільярди фунтів стерлінгів для фінансування оборонних потреб України. 

Від імені урядів України та Великої Британії двосторонній документ підписали міністр оборони Рустем Умєров та міністр оборони Джон Гілі. 

Метою угоди є забезпечення фінансової підтримки для посилення обороноздатності України, що включає закупівлю сучасного озброєння, військової техніки та інших засобів оборони відповідно до стандартів НАТО. 

“За умовами рамкової угоди кредит буде використаний на масштабні проєкти з розвитку обороноздатності України, що знизить навантаження на Державний бюджет та дозволить в короткостроковій перспективі отримати необхідне озброєння для захисту нашої держави, перш за все – у сфері протиповітряної оборони”, – зазначив міністр оборони України Рустем Умєров. 

Кредит надається на 15 років з можливістю продовження та за вигідною відсотковою ставкою. 

“Ця угода є одним з ключових елементів нашої стратегії з посилення обороноздатності країни. Ми вдячні британським партнерам за їхню підтримку і впевнені, що це партнерство допоможе нам у забезпеченні безпеки та миру в Україні", – підсумував Рустем Умєров.

Контроль за цільовим використанням кредитних коштів здійснюватиметься спільною комісією, що включатиме представників обох урядів, для забезпечення прозорості та ефективного використання фінансів.

Зазначимо, нещодавно видання The Guardian повідомило, що президент України Володимир Зеленський звернувся до прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера з проханням “продемонструвати ваше лідерство” щодо дозволу Україні бити далекобійною зброєю по РФ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies