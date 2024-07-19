Рада скасувала перехід на літній час: от як це вплине на наше здоров'я
Рада скасувала перехід на літній час: от як це вплине на наше здоров'я
В Херсонській облраді закликали місцевих виїхати через "пропускний режим" у 15-кілометровій зоні від Дніпра
В Херсонській облраді закликали місцевих виїхати через "пропускний режим" у 15-кілометровій зоні від Дніпра
Заміна Шмигаля на Свириденко: причини та прогнози
Заміна Шмигаля на Свириденко: причини та прогнози
МЗС відреагувало на умови перебування українських дітей в іспанському таборі Star Time Camp
МЗС відреагувало на умови перебування українських дітей в іспанському таборі Star Time Camp
Кабмін готує законопроєкт про збільшення військового збору для росту доходів бюджету на 140 млрд грн
Кабмін готує законопроєкт про збільшення військового збору для росту доходів бюджету на 140 млрд грн
​Чи вирушать грецькі F-16 в Україну?
​Чи вирушать грецькі F-16 в Україну?
«Нащо мені сонце о третій ночі?»: з лікарем-сомнологом розбираємо основні страхи скасування літнього часу
«Нащо мені сонце о третій ночі?»: з лікарем-сомнологом розбираємо основні страхи скасування літнього часу
Гуде й димить: чим небезпечні генератори для здоров’я українців
Гуде й димить: чим небезпечні генератори для здоров’я українців
Google готується зробити найбільше придбання в історії компанії
Google готується зробити найбільше придбання в історії компанії
ГоловнаСуспільствоЖиття

З окупації вдалося повернути 12 українських дітей

Діти разом зі своїми рідними проживали на ТОТ – у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

З окупації вдалося повернути 12 українських дітей
Повернені родити з дітьми
Фото: Дмитро Лубінець

На підконтрольну Україні територію із окупації вдалося повернути 12 дітей.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Діти разом зі своїми рідними проживали на ТОТ – у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. 

"На щастя, нині вони вже на підконтрольній Україні території. Кожна родина по-своєму переживала безлад, який чинить окупаційна "влада", – написав Лубінець. 

Він додав, що родини розповідають, як їм примусово нав’язували брати російські паспорти, адже без «нових документів» громадяни безправні і не могли користуватися жодними соціальними гарантіями чи медичною допомогою. Лікарі не приймають навіть дітей із вродженими вадами, яким потрібен ретельний догляд. Однак батькам пропонують відправити дітей на «реабілітацію», яка часто є депортацією чи примусовим переміщенням. Деяким дітям доводилося відвідувати «російські школи», в яких здійснювалася активна агітація за «руський мір».

Зі слів повернутих, росіяни на ТОТ затримують, б’ють, катують струмом, вчиняють психологічний тиск на дорослих, а дітей допитують без присутності батьків і також застосовують методи катування. Також регулярно проводять безпідставні обшуки в будинках місцевих мешканців.

"Вразила історія повернутого хлопця, який, плануючи своє майбутнє, виїхав з ТОТ, адже хоче стати українським рятівником і здобути освіту в омріяному закладі вищої освіти", –  написав обмудсман і додав, що саме відчуття своєї безправності, обмеженості, усвідомлення того, яке майбутнє очікує на дітей – стало для родин поштовхом виїзду на підконтрольну Україні територію. 

Родини відвідали Центр захисту прав дитини. З ними поспілкувалася компетентна мультифункціональна команда, яка зафіксувала злочини, свідками чи жертвами яких вони були.

Якщо дитина зникла, варто повідомити за номером 102, а також у офіс уповноваженого. за контактами:

  • Гаряча лінія 0 800 50 17 20 – у межах України, 
  • 044 299 74 08 – для дзвінків з-за кордону, 
  • електронна адреса – [email protected].
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies