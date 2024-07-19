З окупації вдалося повернути 12 українських дітей

Діти разом зі своїми рідними проживали на ТОТ – у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

На підконтрольну Україні територію із окупації вдалося повернути 12 дітей.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Діти разом зі своїми рідними проживали на ТОТ – у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

"На щастя, нині вони вже на підконтрольній Україні території. Кожна родина по-своєму переживала безлад, який чинить окупаційна "влада", – написав Лубінець.

Він додав, що родини розповідають, як їм примусово нав’язували брати російські паспорти, адже без «нових документів» громадяни безправні і не могли користуватися жодними соціальними гарантіями чи медичною допомогою. Лікарі не приймають навіть дітей із вродженими вадами, яким потрібен ретельний догляд. Однак батькам пропонують відправити дітей на «реабілітацію», яка часто є депортацією чи примусовим переміщенням. Деяким дітям доводилося відвідувати «російські школи», в яких здійснювалася активна агітація за «руський мір».

Зі слів повернутих, росіяни на ТОТ затримують, б’ють, катують струмом, вчиняють психологічний тиск на дорослих, а дітей допитують без присутності батьків і також застосовують методи катування. Також регулярно проводять безпідставні обшуки в будинках місцевих мешканців.

"Вразила історія повернутого хлопця, який, плануючи своє майбутнє, виїхав з ТОТ, адже хоче стати українським рятівником і здобути освіту в омріяному закладі вищої освіти", – написав обмудсман і додав, що саме відчуття своєї безправності, обмеженості, усвідомлення того, яке майбутнє очікує на дітей – стало для родин поштовхом виїзду на підконтрольну Україні територію.

Родини відвідали Центр захисту прав дитини. З ними поспілкувалася компетентна мультифункціональна команда, яка зафіксувала злочини, свідками чи жертвами яких вони були.

Якщо дитина зникла, варто повідомити за номером 102, а також у офіс уповноваженого. за контактами: