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​Розпочала роботу урядова гаряча лінія з питань енергетики "СТРУМ"

За номером 15-49 можна звертатися зокрема щодо питань встановлення альтернативних джерел енергії.

​Розпочала роботу урядова гаряча лінія з питань енергетики "СТРУМ"
Гаряча лінія "струм"
Фото: Міненерго

Від сьогодні, 20 липня, розпочала роботу урядова гаряча лінія 15-49 під назвою "СТРУМ", на яку можуть звертатися громадяни та бізнес для вирішення питань, пов’язаних з енергетичною галуззю, зокрема щодо питань встановлення альтернативних джерел енергії для забезпечення власної енергонезалежності.

Про це повідомили у Міненерго.

Консультації з енергетичних питань за номером 15-49 можна отримати безкоштовно і цілодобово.

Зазначається, що, звернувшись на гарячу лінію, можна дізнатися, як посилити енергонезалежність своєї оселі або підприємства, отримати інформацію про державні фінансові програми підтримки для встановлення додаткових потужностей генерації електроенергії та інші поточні питання щодо ситуації в енергетиці.

"Наразі Урядом прийнято низку важливих рішень і фінансових програм для стимулювання розвитку розподіленої генерації. Метою запровадження урядової телефонної лінії «СТРУМ» є забезпечення українців необхідною та доступною інформацією про можливості підключення альтернативних джерел енергії, отримання державної фінансової підтримки, детальних консультацій та розв’язання проблемних питань із встановленням та підключенням обладнання", – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Для українців передбачили нульовий кредит на сонячні й вітрові електростанції.

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