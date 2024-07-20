На Одещині СБУ затримала мера портового міста, який "віджав" турбазу біля Чорного моря

Правоохоронці затримали мера під час отримання хабара у 30 тис. доларів від "нових" покупців турбази.

Співробітники СБУ та Нацполіції затримали мера одного з портових міст на Одещині, який очолив злочинне угруповання та займався рекетом.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, фігуранти намагалися незаконно заволодіти місцевою базою відпочинку, яка розташована на узбережжі Чорного моря.

Для цього вони силою змусили власницю рекреаційного об’єкта відмовитися від 50% корпоративних прав на нього.

Після цього "ділки" призначили на базу відпочинку "свого" директора, який почав шукати покупців на даний комплекс.

Коли покупці знайшлися, учасники злочинного угруповання збиралися "віджати" у власниці решту 50% корпоративних прав.

За матеріалами справи, для реалізації оборудки мер залучив знайомого адвоката, а також підконтрольних реєстраторів та нотаріусів. Саме вони мали переоформити «віджату» турбазу на потенційних покупців.

Правоохоронці затримали очільника злочинного угруповання – мера – на гарячому, коли той отримував 30 тис. доларів США завдатку від покупців турбази.