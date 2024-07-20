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Брифінг МВС: У справі про вбивство Фаріон перші результати очікують до ранку

Розслідуванням спільно займаються Національна поліція та Служба безпеки України.

Брифінг МВС: У справі про вбивство Фаріон перші результати очікують до ранку
Фото: ukrinform.ua

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко на брифінгу для преси повідомив, що на виконання доручення Президента сформовано робочі групи Національної поліції та СБУ, які спільно займаються розкриттям вбивства Ірини Фаріон.

У справі вже призначено необхідні експертизи, опитано свідків, знайдено гільзу від набою, що випустив зі зброї нападник. Є й підозрюваний: упродовж останнього часу біля будинку політикині постійно перебував чоловік. Через відключення світла камери спостереження не могли весь час його фіксувати, проте є підстави вважати, що він міг бути виконавцем злочину. Також опрацьовуються версії про причетність до замаху антиукраїнських діячів, правоохоронці стежать за інформацією з проросійських інтернет-ресурсів.

Пан Клименко переконаний, що йдеться саме про продумане, а не спонтаннне вбивство, підготовка якого займала щонайменше тиждень або два. Перші результати слідчих дій щодо встановлення особи стрільця та його розшуку міністр очікує отримати зранку у суботу, 20 липня.

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