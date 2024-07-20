Брифінг МВС: У справі про вбивство Фаріон перші результати очікують до ранку

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко на брифінгу для преси повідомив, що на виконання доручення Президента сформовано робочі групи Національної поліції та СБУ, які спільно займаються розкриттям вбивства Ірини Фаріон.

У справі вже призначено необхідні експертизи, опитано свідків, знайдено гільзу від набою, що випустив зі зброї нападник. Є й підозрюваний: упродовж останнього часу біля будинку політикині постійно перебував чоловік. Через відключення світла камери спостереження не могли весь час його фіксувати, проте є підстави вважати, що він міг бути виконавцем злочину. Також опрацьовуються версії про причетність до замаху антиукраїнських діячів, правоохоронці стежать за інформацією з проросійських інтернет-ресурсів.

Пан Клименко переконаний, що йдеться саме про продумане, а не спонтаннне вбивство, підготовка якого займала щонайменше тиждень або два. Перші результати слідчих дій щодо встановлення особи стрільця та його розшуку міністр очікує отримати зранку у суботу, 20 липня.