ЗМІ: Куба не здатна перешкодити громадянам їхати воювати проти України

Агенція Bloomberg з посиланням на власні джерела стверджує, що російська армія продовжує активно вербувати громадян Куби, яких залучають до бойових дій у війні проти України. Влада карибської держави завадити цьому процесу виявилася нездатна.

Кубинці записуються до лав армії РФ, користуючись неофіційними каналами. Їх приваблюють щедрі виплати та можливість отримати громадянство країни-агресора. Підкріплює бажання йти в найманці скрутне соціально-економічне становище на Кубі: острів потерпає від фінансової кризи, яка спричиняє блекаути, дефіцит продуктів та вуличні протести.

За підрахунками Bloomberg, нині участь у російсько-українські війні беруть кілька сотен громадян Куби. Проте точну кількість назвати важко, адже на офіційному рівні і росіяни, і влада острова інформацію про найманців коментувати відмовляються.