МЗС відреагувало на умови перебування українських дітей в іспанському таборі Star Time Camp
МЗС відреагувало на умови перебування українських дітей в іспанському таборі Star Time Camp
В Херсонській облраді закликали місцевих виїхати через "пропускний режим" у 15-кілометровій зоні від Дніпра
В Херсонській облраді закликали місцевих виїхати через "пропускний режим" у 15-кілометровій зоні від Дніпра
​Чи вирушать грецькі F-16 в Україну?
​Чи вирушать грецькі F-16 в Україну?
Заміна Шмигаля на Свириденко: причини та прогнози
Заміна Шмигаля на Свириденко: причини та прогнози
Гуде й димить: чим небезпечні генератори для здоров’я українців
Гуде й димить: чим небезпечні генератори для здоров’я українців
Google готується зробити найбільше придбання в історії компанії
Google готується зробити найбільше придбання в історії компанії
«Нащо мені сонце о третій ночі?»: з лікарем-сомнологом розбираємо основні страхи скасування літнього часу
«Нащо мені сонце о третій ночі?»: з лікарем-сомнологом розбираємо основні страхи скасування літнього часу
Рада скасувала перехід на літній час: от як це вплине на наше здоров'я
Рада скасувала перехід на літній час: от як це вплине на наше здоров'я
Кабмін готує законопроєкт про збільшення військового збору для росту доходів бюджету на 140 млрд грн
Кабмін готує законопроєкт про збільшення військового збору для росту доходів бюджету на 140 млрд грн
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський відреагував на авіаудар РФ по Миколаєву: потрібні нові рішення щодо захисту

Через влучання по дитячому майданчику загинула дитина.

Зеленський відреагував на авіаудар РФ по Миколаєву: потрібні нові рішення щодо захисту
Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відреагував на авіаційний удар російської армії по дитячому майданчику у Миколаєві і заявив, що Україна потребує нових рішень щодо захисту.

Про це він написав у соцмережах.

"Російський ракетний удар по Миколаєву. Влучання в дитячий майданчик поблизу звичайного будинку. Станом на цей час відомо про пʼятьох поранених людей. Троє людей убиті цим ударом, зокрема й дитина. Мої співчуття рідним та близьким", — написав Президент.

"Росія щодня доводить своїм терором, що тиску на неї замало. Таке знищення життя має бути зупинене. Потрібні нові рішення на підтримку нашого захисту. Росія повинна відчути силу світу", — наголосив Зеленський.

  • Сьогодні пообіді російська ракета влучила у житловому секторі Миколаєва. Відомо, що унаслідок влучання загинули чоловік, жінка і дитина.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies