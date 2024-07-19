Зеленський відреагував на авіаудар РФ по Миколаєву: потрібні нові рішення щодо захисту

Через влучання по дитячому майданчику загинула дитина.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на авіаційний удар російської армії по дитячому майданчику у Миколаєві і заявив, що Україна потребує нових рішень щодо захисту.

Про це він написав у соцмережах.

"Російський ракетний удар по Миколаєву. Влучання в дитячий майданчик поблизу звичайного будинку. Станом на цей час відомо про пʼятьох поранених людей. Троє людей убиті цим ударом, зокрема й дитина. Мої співчуття рідним та близьким", — написав Президент.

"Росія щодня доводить своїм терором, що тиску на неї замало. Таке знищення життя має бути зупинене. Потрібні нові рішення на підтримку нашого захисту. Росія повинна відчути силу світу", — наголосив Зеленський.