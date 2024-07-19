Галущенко: з території тимчасово окупованої ЗАЕС вдалося евакуювати 5 тисяч атомників

У лютому окупанти заборонили доступ на ЗАЕС тих працівників, що залишилися на окупованій території.

Україні вдалося вивезти з тимчасово окупованої ЗАЕС близько п’яти тисяч працівників атомної електростанції.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, пише "Укрінформ".

"На сьогодні ми вивезли близько п’яти тисяч людей із Запорізької АЕС. Вони всі працюють у компанії Енергоатом", — сказав він під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

За словами Галущенка, евакуйований з окупації персонал АЕС Україна планує використовувати на добудові блоків Хмельницької атомної електростанції.

Також міністр додав, що окупанти з лютого 2024 року заборонили доступ на ЗАЕС тих працівників, що залишилися на окупованій території. Ці працівники продовжують отримувати зарплату, яка накопичується на їхніх рахунках.