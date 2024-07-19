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Галущенко: з території тимчасово окупованої ЗАЕС вдалося евакуювати 5 тисяч атомників

У лютому окупанти заборонили доступ на ЗАЕС тих працівників, що залишилися на окупованій території. 

Галущенко: з території тимчасово окупованої ЗАЕС вдалося евакуювати 5 тисяч атомників
Фото: gur.gov.ua

Україні вдалося вивезти з тимчасово окупованої ЗАЕС близько п’яти тисяч працівників атомної електростанції.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, пише "Укрінформ".

"На сьогодні ми вивезли близько п’яти тисяч людей із Запорізької АЕС. Вони всі працюють у компанії Енергоатом", — сказав він під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

За словами Галущенка, евакуйований з окупації персонал АЕС Україна планує використовувати на добудові блоків Хмельницької атомної електростанції.

Також міністр додав, що окупанти з лютого 2024 року заборонили доступ на ЗАЕС тих працівників, що залишилися на окупованій території. Ці працівники продовжують отримувати зарплату, яка накопичується на їхніх рахунках.

  • Генасамблея ООН 12 липня проголосувала за резолюцію "Безпека та захищеність ядерних об'єктів України, включно із Запорізької атомною електростанцією", яка містить вимогу до Росії негайно деокупувати ЗАЕС через невиконання нею приписів керівних органів МАГАТЕ.
  • Призначений окупантами заступник директора захопленої Запорізької атомної електростанції Едуард Атакіщєв допомагає військовим вивозити зі станції незадіяне обладнання.
  • Російські окупанти продовжують використовувати територію захопленої Запорізької АЕС як військової бази для чеченських бойовиків.
  • За словами мера тимчасово окупованого Енергодара Дмитра Орлова, ЗАЕС уже третій рік поспіль працює як військова база. Персоналу атомної станції доводиться відчувати на собі й психологічний, і фізичний тиск, і тортури окупантів. Зараз близько десяти осіб утримують в окупаційних катівнях за свою проукраїнську позицію або просто за те, що в них щось знайшли в телефоні або квартирі.
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