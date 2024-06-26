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Росіяни розкрадають обладнання на окупованій Запорізькій АЕС, — спротив

Росіяни планомірно перетворили ЗАЕС на військовий об’єкт.

Росіяни розкрадають обладнання на окупованій Запорізькій АЕС, — спротив
Фото: gur.gov.ua

Призначений окупантами заступник директора захопленої Запорізької атомної електростанції Едуард Атакіщєв допомагає військовим вивозити зі станції незадіяне обладнання.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зокрема, в «обовʼязки» Атакіщєва входить підпис фіктивних угод та передання загарбникам майна, яке не використовується на станції. Сам «заступник директора» майже не зʼявляється у місті-супутнику станції Енергодарі та переважно перебуває у Москві. Його діяльність повністю підпорядкована Національному центру управління оборони Росії.

«Це є черговим свідченням того, що росіяни планомірно перетворили ЗАЕС на військовий об’єкт», — зазначають у ЦНС.

  • Російські окупанти продовжують використовувати територію захопленої Запорізької АЕС як військової бази для чеченських бойовиків. 
  • За словами мера тимчасово окупованого Енергодара Дмитра Орлова, ЗАЕС уже третій рік поспіль працює як військова база. Персоналу атомної станції доводиться відчувати на собі й психологічний, і фізичний тиск, і тортури окупантів. Зараз близько десяти осіб утримують в окупаційних катівнях за свою проукраїнську позицію або просто за те, що в них щось знайшли в телефоні або квартирі.
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