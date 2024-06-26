Росіяни розкрадають обладнання на окупованій Запорізькій АЕС, — спротив

Призначений окупантами заступник директора захопленої Запорізької атомної електростанції Едуард Атакіщєв допомагає військовим вивозити зі станції незадіяне обладнання.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зокрема, в «обовʼязки» Атакіщєва входить підпис фіктивних угод та передання загарбникам майна, яке не використовується на станції. Сам «заступник директора» майже не зʼявляється у місті-супутнику станції Енергодарі та переважно перебуває у Москві. Його діяльність повністю підпорядкована Національному центру управління оборони Росії.

«Це є черговим свідченням того, що росіяни планомірно перетворили ЗАЕС на військовий об’єкт», — зазначають у ЦНС.