Росіяни розкрадають обладнання на окупованій Запорізькій АЕС, — спротив

Призначений окупантами заступник директора захопленої Запорізької атомної електростанції Едуард Атакіщєв допомагає військовим вивозити зі станції незадіяне обладнання.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зокрема, в «обовʼязки» Атакіщєва входить підпис фіктивних угод та передання загарбникам майна, яке не використовується на станції. Сам «заступник директора» майже не зʼявляється у місті-супутнику станції Енергодарі та переважно перебуває у Москві. Його діяльність повністю підпорядкована Національному центру управління оборони Росії.
«Це є черговим свідченням того, що росіяни планомірно перетворили ЗАЕС на військовий об’єкт», — зазначають у ЦНС.
- Російські окупанти продовжують використовувати територію захопленої Запорізької АЕС як військової бази для чеченських бойовиків.
- За словами мера тимчасово окупованого Енергодара Дмитра Орлова, ЗАЕС уже третій рік поспіль працює як військова база. Персоналу атомної станції доводиться відчувати на собі й психологічний, і фізичний тиск, і тортури окупантів. Зараз близько десяти осіб утримують в окупаційних катівнях за свою проукраїнську позицію або просто за те, що в них щось знайшли в телефоні або квартирі.