Одним із затриманих є раніше судимий наркодилер з Одеси. Для вчинення злочинів рецидивіст залучив наркозалежного місцевого жителя. Їм загрожує до 12 років тюрми.

В Одесі затримали двох підозрюваних у підпалі авто українських військових на замовлення ФСБ, повідомляє СБУ.

“Служба безпеки та Національна поліція запобігли серії терактів в Одесі. У результаті комплексних заходів в обласному центрі затримано двох чоловіків, які працювали на ФСБ. На замовлення російської спецслужби фігуранти готували підпали авто українських військових на території міста, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для вчинення злочину зловмисники використовували легкозаймистий розпалювач, який мав пришвидшити загоряння транспортного засобу.

Щоб виявити потенційні цілі, фігуранти об’їжджали міські вулиці, де фіксували номерні знаки та місця паркування авто, за кермом яких перебували військовослужбовці.

Отриману інформацію вони дистанційно передавали своєму російському куратору. Для комунікації використовували спеціально створений Телеграм-канал, який адміністрували представники ворожої спецслужби.

За даними СБУ, після «відмашки» від ФСБ виконавці підпалювали обране куратором авто, а потім переховувалися за різними адресами.

Так вони спалили службове авто воїна із бойової бригади ЗСУ, що дислокується на території регіону.

Після вчинення злочину терористи намагались на деякий час «залягти на дно», щоб потім продовжити серію підпалів. Однак правоохоронці зірвали ворожі плани – встановили місця перебування обох зловмисників і затримали їх у власних помешканнях.

За даними слідства, одним із затриманих є раніше судимий наркодилер з Одеси. Для вчинення злочинів рецидивіст залучив наркозалежного місцевого жителя, який погодився бути спільником в обмін на дозу наркотиків.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами злочинів, ємності із розпалювачем та банківські картки, на які мали отримати «винагороду» від окупантів.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб, що заподіяв значної майнової шкоди).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми.

Раніше цього місяця Нацполіція повідомила, що спецслужби РФ вербували підлітків в Україні для підпалів авто військовослужбовців ЗСУ. Наймолодшому із затриманих – 13 років.