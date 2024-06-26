Україна для ширшої підтримки Саміту миру залучила декількох світових зірок

Україна для досягнення миру вирішила створити коаліцію країн, які підтримають її план, а не робити пропозиції росіянам. Мета підходу полягає в тому, аби надати Києву більшої ваги та контролю в мирному процесі і поглибити відчуття ізоляції Росії, йдеться у матеріалі Time.

Будь-яка країна в цьому процесі є бажаною, але як партнер, а не просто нейтральний спостерігач чи посередник, сказав голова Офісу президента Андрій Єрмак. Він у спілкуванні з журналістами заявив, що "посередникам більше не можна дозволяти обирати обидві сторони".

Щоб розширити коаліцію країн, які підтримують Формулу миру, Україна внесла до неї пункти, важливі для будь-кого: ядерну безпеку, стабільні поставки продовольства до Африки й Азії, повагу до Статуту ООН, який забороняє змінювати кордони силою.

Якщо іноземні лідери не хотіли підтримувати всю формулу, Єрмак заохочував їх вибирати, які пункти вони схвалять.

"Кожна країна здатна отримати лідерство принаймні в одному з пунктів", – сказав він.

Зустрічі з представниками різних країн стосовно імплементації формули миру Єрмак проводив з літа 2023-го. На першій такій зустрічі в Данії були переважно члени НАТО, але також Бразилія, Індія і ПАР. На другій, в Саудівській Аравія, кількість учасників зросла більш ніж у двічі. Навіть Китай надіслав свого представника. Але умови миру визначалися і подіями на полі бою. Успішна наступальна кампанія України дала б їй змогу вести переговори з Росією із позиції сили. Однак наступ не приніс бажаних результатів.

"Ми зробимо все, щоб ця платформа вижила", – сказав Єрмак Times торік восени. Але він знав, що результат наступу був не єдиною перешкодою для миру. Повпливав і напад ХАМАС на Ізраїль, який перетягнув увагу світу від страждань України.

Багато країн мусульманського світу відмовлялися підтримувати мирний план в Україні, поки Ізраїль продовжував війну проти ХАМАС. У результаті організаторам саміту було набагато важче заручитися широкою підтримкою, а Росії легше підірвати зусилля.

На той час для України було вже пізно скасовувати саміт у Швейцарії. Західні союзники пообіцяли взяти участь, і, як стверджує Times, Єрмак активізував зусилля, щоб залучити гостей з інших регіонів. Він попросив допомоги у знаменитостей, заручившись підтримкою Боно та Мадонни.

Членам команди Єрмака роздали списки країн, які необхідно було переконати. Переважно – в Африці і Латинській Америці. Деяких лідерів спокусила можливість поспілкуватися з впливовими посадовцями у межах саміту. Однак деякі побоялися "бути втягнутими в боротьбу" з Росією.

Китай на саміті так і не з'явився, а з саудівської столиці Ріяда надіслала представника лише після того, як до них з несподіваним візитом приїхав український президент Володимир Зеленський.