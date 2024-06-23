Зеленський: за тиждень до комюніке Саміту миру приєдналися ще шість учасників

Перший Саміт миру засвідчив, що відновити всі аспекти безпеки та справжній мир можливо.

За цей тиждень до комюніке першого Саміту миру приєдналися шість учасників. Українська влада працює над тим, щоб нових підписів стало більше.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

"За цей тиждень до комюніке Саміту миру приєдналися ще шість учасників. І наша команда працює, щоб нових підписів стало більше. Для нас важливо, щоб кожна частина світу, кожна країна й кожен лідер, які поважають міжнародне право, могли проявити себе у наближенні миру та відновленні повної дієвості цілей і принципів Статуту ООН", — розповів президент Зеленський.

За його словами, перший Саміт миру засвідчив, що відновити всі аспекти безпеки та справжній мир можливо.

"Але для цього потрібна єдність світу. Працюємо заради такої єдності. Дякую всім, хто допомагає! " — додав Президент.