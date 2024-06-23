Зеленський: за тиждень до комюніке Саміту миру приєдналися ще шість учасників

За цей тиждень до комюніке першого Саміту миру приєдналися шість учасників. Українська влада працює над тим, щоб нових підписів стало більше.
Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.
"За цей тиждень до комюніке Саміту миру приєдналися ще шість учасників. І наша команда працює, щоб нових підписів стало більше. Для нас важливо, щоб кожна частина світу, кожна країна й кожен лідер, які поважають міжнародне право, могли проявити себе у наближенні миру та відновленні повної дієвості цілей і принципів Статуту ООН", — розповів президент Зеленський.
За його словами, перший Саміт миру засвідчив, що відновити всі аспекти безпеки та справжній мир можливо.
"Але для цього потрібна єдність світу. Працюємо заради такої єдності. Дякую всім, хто допомагає! " — додав Президент.
- До комюніке Глобального саміту миру приєдналися Барбадос і Маршалові острови.
- Глобальний саміт миру проходив 15-16 червня у Швейцарії. Це – установчий саміт, метою якого було напрацювання спільного бачення щодо встановлення справедливого миру в Україні, заснованого на міжнародному праві. У фокусі заходу було три пункти української формули миру: продовольча безпека, ядерна безпека, обмін полоненими та повернення депортованих.
- Зі 101 країни і організації, що брали участь, до комюніке приєдналася більшість – близько 80. Згодом Ірак і Йорданія відкликали свої підписи під комюніке. Також свій підпис відкликала Руанда. Натомість до організацій, які підписали підсумковий документ, долучився Вселенський патріархат. Також приєдналися Антигуа і Барбуда та Організація американських держав. Тривають переговори з Індією.