До комюніке Саміту миру приєдналася перша країна, яка не брала в ньому участі – Антигуа і Барбуда

Антигуа і Барбуда приєдналась до комюніке Глобального саміту миру у Швейцарії.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Я вдячний Антигуа і Барбуді за приєднання до комюніке Глобального саміту миру. Це перша країна, яка не була представлена на Саміті, але згодом приєдналася до підсумкового документа. Це свідчить про те, що нашу Формулу миру та наше бачення справедливого й тривалого миру поділяють усі континенти та регіони світу – від Європи до Карибського басейну. І ця коаліція лише зростатиме”, – написав Зеленський.

Глава держави зазначив, що дійсно стабільний світ – це світ справжньої рівності, де всі нації мають право голосу та можуть продемонструвати своє лідерство.

“Саме тому ми створили формат Саміту миру, який продовжимо розвивати, залучаючи нових учасників і ретельно працюючи над наближенням миру”, – підсумував президент.