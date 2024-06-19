Літак ПС ЗС України та контейнери з ПЗРК Stinger, які прибули з Латвії

Не існує доказів потрапляння наданої Україні західної зброї на чорний ринок, пише Politico з посиланням на звіт Глобальної ініціативи проти транснаціональної організованої злочинності (GI-TOC, базується в Швейцарії). Це дослідження підриває російський наративів про потрапляння озброєння на чорний ринок.

Україна запровадила настільки суворі механізми контролю, що продаж зброї на чорному ринку вкрай обмежений. Згідно з дослідженням Глобальної ініціативи проти транснаціональної організованої злочинності, відомо лише про малу кількість проданих гвинтівок радянських часів.

"Ми не знайшли жодних доказів потрапляння західної зброї в Західну Європу і дуже обмежені докази будь-яких операцій із західною зброєю в Україні. Зброя, яку доставив Захід, у надійних руках", – сказав директор Європейської обсерваторії GI-TOC Данель Бромбахер.

Аналіз Ініціативи ґрунтується на моніторингу "темної мережі" та інтерв’ю з правоохоронними органами Євросоюзу і представниками криміналітету з фокусом на нелегальних ринках у Франції, Бельгії, Нідерландах і Швеції.

Звіт спростовує припущення про те, що зброя НАТО потрапляє до європейських гангстерів.

Фейки про потрапляння зброї НАТО до рук бандитів поширювали в медіа. У травні іспанська Guardia Civil заявила, що група контрабандистів стріляла по поліції з гвинтівок американського та європейського виробництва, причому під час попередніх рейдів нібито виявили боєприпаси за стандартами НАТО. Видання El Español стверджувало, що латиноамериканські наркокартелі надсилають своїх представників до Києва для здійснення оптових закупівель. Але GI-TOC не знайшов підтверджень для цих типів тверджень.

Відповідно до нової доповіді, український уряд був надзвичайно ефективним у запобіганні незаконному витоку: лише 250 випадків у 2022 році та 191 у 2021 році – незначна кількість для країни, яка отримує мільярди західної військової допомоги.

На чорному ринку з'явилася невелика кількість трофейної зброї, переважно старого радянського зразка. Частина зброї була переміщена через прозорі кордони з Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Румунією. Але, за словами Бромбахера, високий ризик і низькі прибутки роблять це неформальною діяльністю, не пов’язаною з традиційною організованою злочинністю.

Глобальна ініціатива проти транснаціональної організованої злочинності – це незалежна організація громадянського суспільства зі штаб-квартирою в Женеві.