Італія розпочала конституційну реформу щодо виборів прем'єра

Італійський Сенат схвалив у першому читанні урядовий проєкт конституційної реформи, який передбачає прямі вибори прем'єр-міністра країни. Його подала особисто чинна очільниця уряду Джорджа Мелоні.

Як пише "Європейська правда", документ отримав підтримку 109 членів верхньої палати парламенту, ще 77 проголосували проти, 1 утримався.

Відповідно до реформи, італійці під час парламентських виборів голосуватимуть і за голову уряду, а в разі відставки прем'єра новий буде обиратися серед чинних депутатів із зобов'язанням продовжувати політику попередника.

Зміни до головного закону можуть зайняти тривалий час: загалом проєкту потрібно пройти аж чотири читання у двох палатах парламенту і отримати три чверті голосів на фінальній стадії. Або ж схвалити реформу може народ шляхом референдуму.