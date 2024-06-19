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Італія розпочала конституційну реформу щодо виборів прем'єра

Джорджа Мелоні хоче, щоб очільника уряду обирав народ прямим голосуванням.

Італія розпочала конституційну реформу щодо виборів прем'єра
Джорджа Мелоні
Фото: EPA/UPG

Італійський Сенат схвалив у першому читанні урядовий проєкт конституційної реформи, який передбачає прямі вибори прем'єр-міністра країни. Його подала особисто чинна очільниця уряду Джорджа Мелоні

Як пише "Європейська правда", документ отримав підтримку 109 членів верхньої палати парламенту, ще 77 проголосували проти, 1 утримався. 

Відповідно до реформи, італійці під час парламентських виборів голосуватимуть і за голову уряду, а в разі відставки прем'єра новий буде обиратися серед чинних депутатів із зобов'язанням продовжувати політику попередника. 

Зміни до головного закону можуть зайняти тривалий час: загалом проєкту потрібно пройти аж чотири читання у двох палатах парламенту і отримати три чверті голосів на фінальній стадії. Або ж схвалити реформу може народ шляхом референдуму. 

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