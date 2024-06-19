Італія розпочала конституційну реформу щодо виборів прем'єра

Італійський Сенат схвалив у першому читанні урядовий проєкт конституційної реформи, який передбачає прямі вибори прем'єр-міністра країни. Його подала особисто чинна очільниця уряду Джорджа Мелоні.
Як пише "Європейська правда", документ отримав підтримку 109 членів верхньої палати парламенту, ще 77 проголосували проти, 1 утримався.
Відповідно до реформи, італійці під час парламентських виборів голосуватимуть і за голову уряду, а в разі відставки прем'єра новий буде обиратися серед чинних депутатів із зобов'язанням продовжувати політику попередника.
Зміни до головного закону можуть зайняти тривалий час: загалом проєкту потрібно пройти аж чотири читання у двох палатах парламенту і отримати три чверті голосів на фінальній стадії. Або ж схвалити реформу може народ шляхом референдуму.
- Партія Джорджі Мелоні "Брати Італії" здобула впевнену перемогу на виборах до Європарламенту, укріпивши свої владні позиції.