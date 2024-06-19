У Братиславі відбувся антиурядовий мітинг проти утисків свободи

Низка словацьких громадських організацій, серед яких "Платформа за демократію" та "Мир для України", провели у столиці країни Братиславі марш проти ініціатив уряду та парламенту, спрямованих на обмеження прав громадян.

Як повідомляє місцеве ЗМІ SME, участь у заході взяли кілька тисяч людей, які під час мітингу вигукували гасла "ми не віддамо нашу свободу" та "ми не будемо мовчати".

Протестувальники стверджують, що після замаху на прем'єр-міністра Роберта Фіцо уряд готує зміни до законодавства, які обмежуватимуть право людей на вільне зібрання, а також дозволять посилити заходи електронного стеження - це нібито робиться для безпеки словацьких топ-чиновників.

Також опозиційні організації мають застереження щодо законопроєкту про суспільне мовлення та про вирубку лісів. З останнім пов'язана участь у заході відомої шведської екоактивістки Грети Тунберг, яка навіть для самих організаторів, схоже, стала несподіванкою.