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У Братиславі відбувся антиурядовий мітинг проти утисків свободи

Участь в акції, як стверджують місцеві ЗМІ, взяла навіть відома шведська екоактивістка Грета Тунберг.

У Братиславі відбувся антиурядовий мітинг проти утисків свободи
Фото: SME

Низка словацьких громадських організацій, серед яких "Платформа за демократію" та "Мир для України", провели у столиці країни Братиславі марш проти ініціатив уряду та парламенту, спрямованих на обмеження прав громадян.

Як повідомляє місцеве ЗМІ SME, участь у заході взяли кілька тисяч людей, які під час мітингу вигукували гасла "ми не віддамо нашу свободу" та "ми не будемо мовчати".

Протестувальники стверджують, що після замаху на прем'єр-міністра Роберта Фіцо уряд готує зміни до законодавства, які обмежуватимуть право людей на вільне зібрання, а також дозволять посилити заходи електронного стеження - це нібито робиться для безпеки словацьких топ-чиновників. 

Також опозиційні організації мають застереження щодо законопроєкту про суспільне мовлення та про вирубку лісів. З останнім пов'язана участь у заході відомої шведської екоактивістки Грети Тунберг, яка навіть для самих організаторів, схоже, стала несподіванкою.

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