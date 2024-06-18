Угорський опозиціонер Мадяр виступає проти надсилання зброї в Україну

Також він проти надсилання угорських військ в Україну.

Угорський опозиціонер Петер Мадяр заявив, що не підтримує надсилання зброї в Україну.

Про це повідомляє Politico.

“Ми поділяємо позицію уряду [Будапешта]: ми не надсилатимемо війська чи зброю в Україну з Угорщини. Ви знаєте, яка чутлива ситуація в Угорщині у цій війні”, - сказав Мадяр.

Втім, він підтримав право України на самозахист і назвав російського диктатора Володимира Путіна агресором. Мадяр зауважив, що "незалежність і суверенітет" України захищені на міжнародному рівні.

“Я думаю, що ЄНП розуміє особливу, непросту ситуацію, в якій опинилася Угорщина у цій війні. Але ми, звичайно, будемо підтримувати український народ усіма іншими способами та інструментами", - додав Мадяр.

Водночас, речник ЄНП зазначив, що всі слова Мадяра про Україну та війну пропагандистська машина Орбана використовує проти нього. Тому цілком зрозуміло, чому Мадяр розсудливо ставиться до цієї теми.