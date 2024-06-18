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Китай розкритикував Столтенберга за заклик понести відповідальність за допомогу Росії

Пекін вважає, що НАТО треба "зробити щось практичне для політичного врегулювання" війни, яку він називає "кризою".

Китай розкритикував Столтенберга за заклик понести відповідальність за допомогу Росії
Лінь Цзьянь
Фото: wikipedia

Китай порадив НАТО "не перекладати провину" на нього у контексті війни Росії проти України, пише The Guardian. Офіційний представник МЗС КНР Лінь Цзьянь 18 червня відповів на заклик генерального секретаря Єнса Столтенберга понести відповідальність за допомогу російській оборонній промисловості.

Цзянь сказав, що Альянсу потрібно перестати перекладати провину. Він додав, що НАТО "має займатися саморефлексією, а не довільними наклепами та нападами на Китай".

"Ми радимо (НАТО – Ред.) припинити перекладати провину та сіяти розбрат, не підливати масла у вогонь і не розпалювати конфронтацію, а радше зробити щось практичне для політичного врегулювання кризи", – сказав представник китайського МЗС.

  • Столтенберг сказав, що Китай намагається "всидіти на двох стільцях", одночасно підтримуючи військові зусилля Москви і не відмовляючись від збереження торговельних відносин з європейськими країнами.  
  • Цими вихідними на Глобальному саміті миру український президент сказав, що представники Китаю намагалися переконати представників інших країн, аби вони відмовилися від участі в заході.
  • За словами Володимира Зеленського, лідер Китаю Сі Цзіньпін дав йому слово не постачати Росії озброєння. І хоча підтверджень постачань зброї окупантам немає, Пекін надає росіянам технології, які вони використовують для виробництва озброєння.
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