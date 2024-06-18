Китай розкритикував Столтенберга за заклик понести відповідальність за допомогу Росії

Пекін вважає, що НАТО треба "зробити щось практичне для політичного врегулювання" війни, яку він називає "кризою".

Китай порадив НАТО "не перекладати провину" на нього у контексті війни Росії проти України, пише The Guardian. Офіційний представник МЗС КНР Лінь Цзьянь 18 червня відповів на заклик генерального секретаря Єнса Столтенберга понести відповідальність за допомогу російській оборонній промисловості.

Цзянь сказав, що Альянсу потрібно перестати перекладати провину. Він додав, що НАТО "має займатися саморефлексією, а не довільними наклепами та нападами на Китай".

"Ми радимо (НАТО – Ред.) припинити перекладати провину та сіяти розбрат, не підливати масла у вогонь і не розпалювати конфронтацію, а радше зробити щось практичне для політичного врегулювання кризи", – сказав представник китайського МЗС.