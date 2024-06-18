Байден запустив рекламну кампанію з тезою, що Трамп - засуджений злочинець

Передвиборчий штаб чинного президента США Джо Байдена витратив 50 мільйонів доларів на організацію рекламної кампанії, в якій називає Дональда Трампа "засудженим злочинцем".
Як пише Reuters, цей крок знаменує зміну риторики Білого дому щодо кримінальної справи республіканця. Раніше Байден не поспішав використовувати вирок суду в Нью-Йорку як агітаційну зброю, обмежуючись коментарями про рівність усіх перед законом.
У новому відеоролику виборців закликають побачити різницю між "засудженим злочинцем, який думає лише про себе" і "президентом, який бореться за ваші родини".
Представники кампанії Трампа вже заявили, що реклама "доводить необхідність сфабрикованого судового процесу лише для втручання у вибори".
- Американські ЗМІ вважають, що судова справа проти сина Байдена Гантера може допомогти чинному президенту підвищити рейтинг.