Байден запустив рекламну кампанію з тезою, що Трамп - засуджений злочинець

Президент США спершу намагався не акцентувати увагу на результатах судової справи у Нью-Йорку.

Передвиборчий штаб чинного президента США Джо Байдена витратив 50 мільйонів доларів на організацію рекламної кампанії, в якій називає Дональда Трампа "засудженим злочинцем".

Як пише Reuters, цей крок знаменує зміну риторики Білого дому щодо кримінальної справи республіканця. Раніше Байден не поспішав використовувати вирок суду в Нью-Йорку як агітаційну зброю, обмежуючись коментарями про рівність усіх перед законом.

У новому відеоролику виборців закликають побачити різницю між "засудженим злочинцем, який думає лише про себе" і "президентом, який бореться за ваші родини".

Представники кампанії Трампа вже заявили, що реклама "доводить необхідність сфабрикованого судового процесу лише для втручання у вибори".