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Байден запустив рекламну кампанію з тезою, що Трамп - засуджений злочинець

Президент США спершу намагався не акцентувати увагу на результатах судової справи у Нью-Йорку.

Байден запустив рекламну кампанію з тезою, що Трамп - засуджений злочинець
Фото: колаж LB.ua, фото EPA/UPG

Передвиборчий штаб чинного президента США Джо Байдена витратив 50 мільйонів доларів на організацію рекламної кампанії, в якій називає Дональда Трампа "засудженим злочинцем".

Як пише Reuters, цей крок знаменує зміну риторики Білого дому щодо кримінальної справи республіканця. Раніше Байден не поспішав використовувати вирок суду в Нью-Йорку як агітаційну зброю, обмежуючись коментарями про рівність усіх перед законом. 

У новому відеоролику виборців закликають побачити різницю між "засудженим злочинцем, який думає лише про себе" і "президентом, який бореться за ваші родини". 

Представники кампанії Трампа вже заявили, що реклама "доводить необхідність сфабрикованого судового процесу лише для втручання у вибори".

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